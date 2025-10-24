越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大雅區清泉崗機場附近的寧靜社區，今清晨4時驚傳外籍移工命案。據調查，21歲越南籍黎姓男子遭32歲同鄉范姓男子持水果刀刺傷胸腹部，救護人員雖到場急救並送醫，黎男傷重不治身亡。大雅警方循線追查後，今日下午在台中市大里區逮捕范嫌，全案移送檢方朝傷害致死罪嫌偵辦。

大雅警分局表示，案發約在今日凌晨4時許，地點位於清泉崗機場附近小巷內的移工宿舍。據報案民眾表示，凌晨4時左右準備去運動，卻聽到聲響而起床，發現1名年輕男子倒臥在路中央，起先以為是酒醉跌倒，仔細一看地上有大片血泊，才驚覺不對勁，立即撥打119報案。

救護人員到場施救後緊急送醫，但黎男仍因傷勢過重不治。警方指出，案發後立即成立專案小組，封鎖現場採證並循線追緝。

據調查，黎男、范男皆為越南籍移工，初步判斷雙方為同鄉關係，疑似在宿舍發生口角衝突後大打出手，釀成悲劇。但據悉兩人並非室友，范男為何對黎男痛下殺手？行動動機尚待檢警調查釐清。

警方專案小組昨先在太平區找到同車的5名失聯移工，今日下午1時又在大里區尋獲范男，並逮捕到案。台中地檢署已介入指揮部偵辦，因死者死亡原因尚待解剖釐清，全案正以傷害致死犯罪嫌疑人進一步調查。

