越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

台中市大雅區清泉崗機場附近的寧靜社區，今清晨4時驚傳外籍移工命案。據調查，21歲越南籍黎姓男子遭32歲同鄉范姓男子持水果刀刺傷胸腹部，救護人員雖到場急救並送醫，黎男傷重不治身亡。大雅警方循線追查後，今日下午在台中市大里區逮捕范嫌，全案移送檢方朝傷害致死罪嫌偵辦。

大雅警分局表示，案發約在今日凌晨4時許，地點位於清泉崗機場附近小巷內的移工宿舍。據報案民眾表示，凌晨4時左右準備去運動，卻聽到聲響而起床，發現1名年輕男子倒臥在路中央，起先以為是酒醉跌倒，仔細一看地上有大片血泊，才驚覺不對勁，立即撥打119報案。

救護人員到場施救後緊急送醫，但黎男仍因傷勢過重不治。警方指出，案發後立即成立專案小組，封鎖現場採證並循線追緝。

據調查，黎男、范男皆為越南籍移工，初步判斷雙方為同鄉關係，疑似在宿舍發生口角衝突後大打出手，釀成悲劇。但據悉兩人並非室友，范男為何對黎男痛下殺手？行動動機尚待檢警調查釐清。