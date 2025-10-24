聽新聞
新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕
新北市馬姓女子昨倒臥浴室前，同住閨密陸姓女子發現時已氣絕，今相驗時因交待不清，檢察官當場下令逮捕陸女，由警方進一步調查釐清相關案情。
新北市警方昨天下午接獲陸姓女子（39歲）報案指稱，同住在土城區金城路 2段的馬姓女子（38歲）倒臥在住處浴室前且叫不醒，警方與救護人員到場察看，確認馬女已明顯死亡未送醫。
據了解，死者當時衣著完整，全身上下並無任何外傷，轄區土城警方今天下午報請新北地檢署檢察官前往市立板橋殯儀館相驗，檢察官詢問發現及報案人的陸女時，察覺陸女雖情緒不太穩定，但說詞閃爍，對死者生前情況交待不清，且前後說法不一，懷疑陸女涉有重嫌，下令警方當場逮捕，帶返警局進一步調查釐清相關案情。
