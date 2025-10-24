新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕

新北市馬姓女子昨倒臥浴室前，同住閨密陸姓女子發現時已氣絕，今相驗時因交待不清，檢察官當場下令逮捕陸女，由警方進一步調查釐清相關案情。

新北市警方昨天下午接獲陸姓女子（39歲）報案指稱，同住在土城區金城路 2段的馬姓女子（38歲）倒臥在住處浴室前且叫不醒，警方與救護人員到場察看，確認馬女已明顯死亡未送醫。