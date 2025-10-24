快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內停放一輛小客車上前查看，竟驚見有男屍躺車內，當場嚇破膽報警。旗山警方證實有男子陳屍，死亡時間至少一周，已流出屍水，詳細死因仍須釐清。

據了解，YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」是在17日晚間8時許時前往高美醫專的廢棄舊校區內，當時2人正在周邊夜遊探險、拍攝影片素材，沒想到看到一輛可疑的小客車上前查看時，竟然看到車內有男子坐臥在駕駛座上，雖當下立即報案，但消防救護人員到場後確認，該車內男子早已無生命跡象。

據查，死者為47歲的廖姓男子，戶籍地在高雄市田寮區，根據警消初步研判死亡時間約一周，但現場車內外並無明顯外力介入情形，警方在事後已通知死者家屬製作筆錄，並於日前由橋頭地檢署完成相驗與解剖程序。

旗山警分局。記者巫鴻瑋／攝影
旗山警分局。記者巫鴻瑋／攝影

死亡 男友 網紅

延伸閱讀

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

影／台中非洲豬瘟300公斤肉品轉售高雄遭攔截 衛生局：封存銷毀

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」　笑問：把排隊當人生目標？

BLACKPINK高雄演唱會完美收官　Jisoo繁體中文告白粉絲

相關新聞

新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕

新北市馬姓女子昨倒臥浴室前，同住閨密陸姓女子發現時已氣絕，今相驗時因交待不清，檢察官當場下令逮捕陸女，由警方進一步調查釐...

嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內

在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內...

新莊槍殺命案3嫌均稱「槍不是我的」 2人聲押、1人10萬交保

新北市新莊區前晚發生槍擊命案，41歲李男搭友人車行經中環路時遭林男尾隨攔車，李男下車理論時遭對方開槍擊中頸部身亡。警逮捕...

90歲老母親棄屍嘉義山區兒行蹤詭異 台南嘉義南投3地檢跨區偵辦

一起橫跨台南、嘉義與南投三地的離奇命案，讓檢警疲於奔命。台南市麻豆警分局日前接獲報案，67歲的傅姓男子與90歲高齡母親郭...

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

台南市80歲郭姓老婦失蹤，傅姓孫女發現後向警方報案，警方追查找到郭婦兒子，他供稱「死掉了、丟在塔塔加」，警消到嘉義山區搜...

北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅

46歲蕭姓男子因為海洛因毒癮發作沒錢買毒，20日行竊一輛機車後，當天中午在北市萬華區飛車搶奪一名婦人頸部配戴的金項鍊，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。