嚇破膽！Youtuber夜遊高雄廢棄學校 驚見男屍躺車內
在Youtube上有超過60萬訂閱數的知名網紅「未來男友Liann」日前到高雄市美濃區已廢校的高美醫專夜遊探險時，見校內停放一輛小客車上前查看，竟驚見有男屍躺車內，當場嚇破膽報警。旗山警方證實有男子陳屍，死亡時間至少一周，已流出屍水，詳細死因仍須釐清。
據了解，YouTuber「未來男友Liann」與另名網紅「丸子King」是在17日晚間8時許時前往高美醫專的廢棄舊校區內，當時2人正在周邊夜遊探險、拍攝影片素材，沒想到看到一輛可疑的小客車上前查看時，竟然看到車內有男子坐臥在駕駛座上，雖當下立即報案，但消防救護人員到場後確認，該車內男子早已無生命跡象。
據查，死者為47歲的廖姓男子，戶籍地在高雄市田寮區，根據警消初步研判死亡時間約一周，但現場車內外並無明顯外力介入情形，警方在事後已通知死者家屬製作筆錄，並於日前由橋頭地檢署完成相驗與解剖程序。
