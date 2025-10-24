聽新聞
0:00 / 0:00

高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」。圖／取自臉書
陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」。圖／取自臉書

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「為大陸地區發起組織」罪起訴求處重刑，台灣高等法院認為高想發展組織但不順利，認定「未遂」，未如檢方預期重判十年以上刑。

依據高安國計畫，只要解放軍獲得台灣周邊海空域優勢，完全封鎖台灣時，反獨促統聯軍便充當中共內應，開始攻擊重要的政府機關、建立臨時政府，進而達到「兩岸統一」目標。

高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍六軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。二○一四年，高安國與卅位退將前往廈門參加「中國海峽兩岸將軍論壇」，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，引發爭議。

高院在判決中提到，高安國二○二○年間草擬反獨促統聯軍計畫，女友劉逸蓁負責與對岸人員聯繫，高另草擬「永福計畫」，訂出作戰構想，謀求現役或退役軍人加入。兩人被認定違反國安法，為大陸發展組織，原因在於他們從二○二三年二月廿五日起，多次前往大陸與中共黨政軍人員會面，並接受指示與贊助，以召開研討會、接觸現役軍人等方式替中共鋪路。

高的義子侯紹康曾在大陸工作，其白姓主管和中共黨政人士有接觸，侯為了錢從二○一九年起至去年止，陸續吸收三名成員，再派他們去接觸我現役軍人。

本案審理時，侯紹康、邱榮鴻、陳敬淮認罪，高安國、劉逸蓁堅稱未接受中共黨政軍資助發起反獨促統聯軍組織，張勝豪也否認收受大陸金錢與侯合作，但高院不採信。

中共 解放軍 退將

延伸閱讀

陳敏薰買官案陳水扁涉洗錢 高院認同追訴權時效消滅...檢上訴遭駁

退役中將高安國「求統」 判決揭解放軍封鎖台灣時內應計畫

史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

影／黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

相關新聞

高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「...

退役中將高安國「願當共軍內應」 涉共諜判刑7年半

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，涉與女友劉逸蓁接受中共指示，接觸我現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，擬在解放軍攻台時...

90歲老母親棄屍嘉義山區兒行蹤詭異 台南嘉義南投3地檢跨區偵辦

一起橫跨台南、嘉義與南投三地的離奇命案，讓檢警疲於奔命。台南市麻豆警分局日前接獲報案，67歲的傅姓男子與90歲高齡母親郭...

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

台南市80歲郭姓老婦失蹤，傅姓孫女發現後向警方報案，警方追查找到郭婦兒子，他供稱「死掉了、丟在塔塔加」，警消到嘉義山區搜...

北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅

46歲蕭姓男子因為海洛因毒癮發作沒錢買毒，20日行竊一輛機車後，當天中午在北市萬華區飛車搶奪一名婦人頸部配戴的金項鍊，再...

新莊暗夜槍擊奪命！3嫌均稱：槍不是我的 鬼扯「1人開1槍」

新北市新莊區昨晚發生槍擊命案。41歲李男搭友人車行經中環路時遭林男尾隨攔車，李男下車理論時遭對方開槍擊中頸部身亡。警逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。