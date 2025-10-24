聽新聞
退役中將高安國「願當共軍內應」 涉共諜判刑7年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

陸軍退役中將高安國（中）涉共諜，昨被台灣高等法院依國安法判刑七年六月，為史上涉共諜最高層級將領。本報資料照片
陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，涉與女友劉逸蓁接受中共指示，接觸我現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，擬在解放軍攻台時當內應，對政府機關發動全面攻擊、建立臨時政府。台灣高等法院昨依國家安全法為大陸地區發起組織未遂罪判高七年六月、劉女六年六月徒刑，沒收犯罪所得。

高為史上涉共諜案最高層級將領，檢方起訴時求處十年以上重刑；高院審理期間高曾對媒體表示「沒有背叛國家，誰背叛國家？胡說八道」。

高是已故警總綠島地區指揮部少將高篤倫兒子，高篤倫曾參與徐蚌會戰。高的義子侯紹康擔任台灣軍政府發言人，侯涉吸收下線陳敬淮與退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪、退役中尉邱榮鴻，行為既遂，遭判刑六年。張、邱、陳試圖吸收國軍都碰壁，高院分別判張五年八月、邱二年六月、陳三年八月徒刑，不法所得均沒收。

檢控透過張安樂牽線陸

檢方起訴指控，高安國、侯紹康二○一八年至二○二四年間，在中華統一促進黨總裁張安樂引薦下，借交流名義進出大陸，結識中共情治人員，接受資助在台發展共諜組織，物色吸收現、退役軍人，並由侯策畫成立武裝內應組織及工作據點，吸收張勝豪、邱榮鴻與陳敬淮，刺探、蒐集軍中機敏資料及軍事要塞戰略部署資訊。

寫統一計畫書獲近千萬

去年九月，高安國等人召集成員勘查北部海岸地形，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，研究何種地形有利解放軍入侵，並向中共回報，承諾戰時充當武裝內應，裡應外合協助攻台。高撰寫多份「統一計畫書」，交給廈門台辦審查，親赴大陸收受五百萬金援，其餘成員分獲數十至一百萬元不等諜報資助，總計近千萬元。

高院認為高等六人都知道中共長期在軍事上威脅我國，藉多種管道實施情報滲透、統戰佈建，企圖破壞我國民主憲政秩序、社會安定，尤其高深受國家栽培及照顧，為了個人政治理念，以行動呼應中共反對我政府主張；侯紹康等四人貪圖私利，積極引介、拉攏現役軍人助對岸情蒐、滲透，均應譴責。

中華統一促進黨 張安樂 解放軍

