90歲老母親棄屍嘉義山區兒行蹤詭異 台南嘉義南投3地檢跨區偵辦

一起橫跨台南、嘉義與南投三地的離奇命案，讓檢警疲於奔命。台南市麻豆警分局日前接獲報案，67歲的傅姓男子與90歲高齡母親郭姓婦人雙雙失蹤。歷經3天追查，警方21日晚間在南投集集鎮某民宿找到傅男，郭婦下落不明。直到上午，警方循線在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處、接近大埔阿婆灣的山區尋獲郭婦遺體。

嘉義地檢署檢察官與法醫下午相驗。初步檢視，遺體無明顯刀傷、瘀青或勒痕，死因暫難判定。檢方表示，29日上午解剖，釐清郭婦是否為自然死亡、服毒或遭他殺。

這起離奇命案起於台南，19日傅男35歲的女兒報案指稱，父親與祖母同時失蹤，並懷疑父親有輕生傾向。警方追查手機定位，21日凌晨在南投集集一家民宿發現戶男，但他對母親去向供詞反覆，一下稱母親已死亡、一下又說「丟在塔塔加山區」。南投地檢署指揮偵辦，並拘提傅男到案。22日複訊，傅男改口承認將母親遺體棄置在嘉義縣中埔鄉山區。警方清晨帶同他回到現場，終於在上午10點多尋獲郭婦遺體。

由於案件橫跨三地，目前由嘉義地檢署負責相驗。嘉義地檢署主任檢察官江金星指出，待解剖確認死因後，報請台灣高等檢察署指定管轄權。若屬遺棄屍體案件，由嘉義地檢署偵辦；若涉及弒母他殺，則依報案地點由台南地檢署接手。

檢警強調，儘管郭婦年事已高，不排除自然死亡可能，但傅男刻意棄屍、說詞反覆，行為極為可疑，已明顯違反人倫常理。目前傅男仍遭警方限制行動，將待解剖結果出爐後，再釐清其涉案動機與刑責。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980