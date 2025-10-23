台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

台南市80歲郭姓老婦失蹤，傅姓孫女發現後向警方報案，警方追查找到郭婦兒子，他供稱「死掉了、丟在塔塔加」，警消到嘉義山區搜索，在中埔鄉台3線邊坡找到裝著郭姓老婦的黑色垃圾袋，明顯無生命跡象，由消防隊吊掛再送下山，詳細案情仍待檢警釐清。

據了解，郭姓老婦長期身體狀況不佳，傅姓孫女10月19日發現阿嬤及父親失蹤，擔心2人有輕生念頭向警方報案，南投縣集集警分局10月21日在一處民宿找到傅姓男子，傅男精神狀況不佳，疑有幻覺，無法清楚交代母親事情，只說母親已經死掉了，丟棄在塔塔加山區。

警方帶著傅姓男子地毯式搜索，今早在中埔鄉台3線309.5公里處邊坡下發現黑色垃圾袋，袋中裝著一具屍體，身上沒有明顯外傷，也沒有瘀傷和刀傷，研判沒有外力介入；屍體腐敗程度不太嚴重，檢警推估塑膠袋可能延緩屍體腐敗時間，確切死亡時間仍待推斷。

檢方表示，傅姓男子將母親屍體棄置在嘉義縣中埔鄉山區，經現場指認確認無誤，無他殺跡象，目前遺體移至嘉義市立殯儀館存放，後續將進行刑事相驗，釐清郭姓老婦死因，另將傅姓男子以疑似殺害直系尊親屬罪嫌拘提，南投地檢署訊後排除他殺嫌疑，將傅姓男子請回。

