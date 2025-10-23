快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台南市80歲郭姓老婦失蹤，傅姓孫女發現後向警方報案，警方追查找到郭婦兒子，他供稱「死掉了、丟在塔塔加」，警消到嘉義山區搜索，在中埔鄉台3線邊坡找到裝著郭姓老婦的黑色垃圾袋，明顯無生命跡象，由消防隊吊掛再送下山，詳細案情仍待檢警釐清。

據了解，郭姓老婦長期身體狀況不佳，傅姓孫女10月19日發現阿嬤及父親失蹤，擔心2人有輕生念頭向警方報案，南投縣集集警分局10月21日在一處民宿找到傅姓男子，傅男精神狀況不佳，疑有幻覺，無法清楚交代母親事情，只說母親已經死掉了，丟棄在塔塔加山區。

警方帶著傅姓男子地毯式搜索，今早在中埔鄉台3線309.5公里處邊坡下發現黑色垃圾袋，袋中裝著一具屍體，身上沒有明顯外傷，也沒有瘀傷和刀傷，研判沒有外力介入；屍體腐敗程度不太嚴重，檢警推估塑膠袋可能延緩屍體腐敗時間，確切死亡時間仍待推斷。

檢方表示，傅姓男子將母親屍體棄置在嘉義縣中埔鄉山區，經現場指認確認無誤，無他殺跡象，目前遺體移至嘉義市立殯儀館存放，後續將進行刑事相驗，釐清郭姓老婦死因，另將傅姓男子以疑似殺害直系尊親屬罪嫌拘提，南投地檢署訊後排除他殺嫌疑，將傅姓男子請回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區，檢警地毯式搜索找到屍體，待相驗釐清死因。記者黃于凡／翻攝
台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區，檢警地毯式搜索找到屍體，待相驗釐清死因。記者黃于凡／翻攝

老婦 屍體 嘉義

延伸閱讀

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

相關新聞

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

台南市80歲郭姓老婦失蹤，傅姓孫女發現後向警方報案，警方追查找到郭婦兒子，他供稱「死掉了、丟在塔塔加」，警消到嘉義山區搜...

北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅

46歲蕭姓男子因為海洛因毒癮發作沒錢買毒，20日行竊一輛機車後，當天中午在北市萬華區飛車搶奪一名婦人頸部配戴的金項鍊，再...

新莊暗夜槍擊奪命！3嫌均稱：槍不是我的 鬼扯「1人開1槍」

新北市新莊區昨晚發生槍擊命案。41歲李男搭友人車行經中環路時遭林男尾隨攔車，李男下車理論時遭對方開槍擊中頸部身亡。警逮捕...

影／汽車衝上捷運大坪林站旁人行道 駕駛疑販毒棄車逃

1輛汽車今天下午突然衝上新北市捷運大坪林站旁人行道，撞毀多輛自行車，據了解，這起事故起因疑似警方查緝毒品案件，肇事駕駛涉...

影／新莊暗夜3槍響！經營權糾紛被尾隨 同行友人倒楣丟了命

經營汽車美容店的賴男與林男因經營權發生糾紛，昨晚林男夥同36歲張男及王男，開車尾隨賴男及其友人41歲李男至新莊，賴男發現...

影／新莊當街開槍打死1人換車逃逸 警凌晨摩鐵攻堅速逮3嫌畫面曝光

新北市昨晚發生槍擊案，1名41歲男子在新莊區中環路三段遭人當街開槍擊中頸部送醫不治，警方專案小組今天凌晨2時許循線追至三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。