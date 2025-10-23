北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

46歲蕭姓男子因為海洛因毒癮發作沒錢買毒，20日行竊一輛機車後，當天中午在北市萬華區飛車搶奪一名婦人頸部配戴的金項鍊，再變裝逃逸；萬華警分局一天後逮人，金項鍊已被變賣買毒，檢方訊後聲押蕭男獲准。

警方指出，蕭嫌搶到金項鍊後，立即到北市一家銀樓變賣，得手三萬多元，拿到錢後立即購買毒品解癮，被警方逮捕時身上財物所剩無幾，只剩毒品；警方找到銀樓，金項鍊已被熔成一小塊金餅，店家大呼倒楣買到贓物，交出還給被害人。

20日中午，萬華區一名婦人獨自步行經過和平西路三段176巷時，突遭一名不明男子騎乘機車自後方接近，強行扯下老婦頸部所配戴金項鍊後迅速逃逸。

警方成立專案小組，沿歹徒逃逸路線調閱監視器追查，過程中發現犯嫌多次變裝，並丟棄作案贓車刻意製造斷點，警方最後鎖定蕭姓犯嫌涉案，查出他犯案前先在大同區竊車，在大同區尋找作案目標未果，遊蕩到萬華區後找到作案目標。

警方案發28小時內將其拘提到案，全案偵訊後依刑法搶奪罪、毒品危害防治條例等罪移送台北地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。

婦人被搶金項鍊，最後找回來時變成一塊金餅。記者廖炳棋／翻攝
婦人被搶金項鍊，最後找回來時變成一塊金餅。記者廖炳棋／翻攝

