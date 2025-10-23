北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅
46歲蕭姓男子因為海洛因毒癮發作沒錢買毒，20日行竊一輛機車後，當天中午在北市萬華區飛車搶奪一名婦人頸部配戴的金項鍊，再變裝逃逸；萬華警分局一天後逮人，金項鍊已被變賣買毒，檢方訊後聲押蕭男獲准。
警方指出，蕭嫌搶到金項鍊後，立即到北市一家銀樓變賣，得手三萬多元，拿到錢後立即購買毒品解癮，被警方逮捕時身上財物所剩無幾，只剩毒品；警方找到銀樓，金項鍊已被熔成一小塊金餅，店家大呼倒楣買到贓物，交出還給被害人。
20日中午，萬華區一名婦人獨自步行經過和平西路三段176巷時，突遭一名不明男子騎乘機車自後方接近，強行扯下老婦頸部所配戴金項鍊後迅速逃逸。
警方成立專案小組，沿歹徒逃逸路線調閱監視器追查，過程中發現犯嫌多次變裝，並丟棄作案贓車刻意製造斷點，警方最後鎖定蕭姓犯嫌涉案，查出他犯案前先在大同區竊車，在大同區尋找作案目標未果，遊蕩到萬華區後找到作案目標。
警方案發28小時內將其拘提到案，全案偵訊後依刑法搶奪罪、毒品危害防治條例等罪移送台北地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言