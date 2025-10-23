新莊暗夜槍擊奪命！3嫌均稱：槍不是我的 鬼扯「1人開1槍」
新北市新莊區昨晚發生槍擊命案。41歲李男搭友人車行經中環路時遭林男尾隨攔車，李男下車理論時遭對方開槍擊中頸部身亡。警逮捕開車林男及車上張、王兩男，3人對誰開槍供詞不一，雙方疑汽車美容店經營權糾紛，詢後依殺人、槍砲罪嫌送辦。
新莊警方昨晚8時許接獲報案，新莊區中環路三段發生槍擊案。警員趕抵現場時雙方均已離去，地上只留下3顆彈殼。而中彈的41歲李男由其林姓女友及莊姓、賴姓友人送醫急救，但到院時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。醫院發現李男頸部咽喉下中1彈，子彈卡在左側肋骨下方，相驗發現死因為大量出血，確切死因仍待解剖釐清。
死者李男友人賴男（42歲）向警方供稱，他之前開設一間汽車美容店，林男得知後欲入股遭賴男拒絕。但賴男後來因案入獄，汽車美容店被林男侵占。賴男出獄後曾向林男理論欲索回汽車美容店經營權，不料林男竟掏槍恐嚇還夥同友人毆打賴男，雙方因此結下仇怨。
賴男表示前晚八時許他與莊男、死者李男及其女友林女，自五股區成泰路分乘兩輛車欲至新莊吃晚餐，兩車行經新莊區中環路三段時，坐在賴男車上的林女發現有車輛尾隨，立即致電通知搭另一輛車的男友李男。不料對方竟超車將李男車輛攔下，李男下車理論時遭對方開了3槍，其中1槍擊中頸部傷重不治。
新莊警調閱監視器追查，發現涉案車輛犯案後一路逃到基隆棄車逃逸，接著由友人開車接應來到三重區一間汽車旅館藏匿。新莊警會同刑大、霹靂小組、三重警共30名警力前往攻堅，衝入房間後使用震撼彈控制現場，逮捕38歲林男、36歲張男及40歲王男等3人，並起獲仿製土耳其衝鋒手槍的改造手槍1把、子彈3發。
警詢時林男等3人供稱是因汽車美容店經營權糾紛才會開車尾隨，但因攔錯車才會攔下李男的車。但對於槍枝為誰所有及何人開槍卻避重就輕，張男及王男指稱槍是開車林男所有的且否認開槍，但林男否認擁槍也否認開槍，後來張男又改口是1人開1槍。警方對3人說法存疑，詢後依殺人、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦，確切案情仍待檢警調查。
