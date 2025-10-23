快訊

影／汽車衝上捷運大坪林站旁人行道 駕駛疑販毒棄車逃

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

1輛汽車今天下午突然衝上新北市捷運大坪林站旁人行道，撞毀多輛自行車，據了解，這起事故起因疑似警方查緝毒品案件，肇事駕駛涉嫌棄車逃逸。警方全力追緝中。

今天下午在新北市新店區民權路的捷運大坪林站旁，發生1起車禍意外，1輛汽車突然失控衝上捷運大坪林站旁人行道，撞毀停放路邊的多輛自行車。

涉嫌肇事汽車駕駛直接棄車徒步逃逸，現場初步未有人員受傷，據了解，此起車禍起因為台北地檢署指揮刑事局、北市以及新店警分局共同偵辦毒品案件，警方在尾隨追緝涉嫌販毒集團。

據悉，該輛汽車今天下午停在新店區北新路3段路邊，該車駕駛突然從駕駛座跳車徒步逃逸，該車則一路慢慢往前滑行到大坪林站前面的人行道，撞到自行車後停止，而車上另有2名男子為警方當場控制逮捕，帶返警局釐清相關案情。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

1輛汽車今天衝上捷運大坪林站旁人行道，撞毀多輛自行車，肇事駕駛疑販毒棄車逃逸，警方全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
