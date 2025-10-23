影／新莊暗夜3槍響！經營權糾紛被尾隨 同行友人倒楣丟了命

據了解，42歲賴男開設1間汽車美容店，林男（38歲）得知後欲入股被賴男拒絕。但賴男後來因案入獄，汽車美容店竟被林男侵占。賴男出獄後曾向林男理，論欲索回店經營權，但林男竟掏槍恐嚇還夥同友人毆打賴男，雙方因此結下仇怨。

昨天晚間8時許賴男、莊男、李男及其林姓女友，自五股出發分乘2輛車欲至新莊吃晚餐。林男得知後與36歲張男、40歲王男開車自五股一路尾隨，途中賴男發現遭人尾隨跟車，立即致電通知死者李男要小心。

此時林男等人開車攔下李男車輛，李男立即下車理論，不料坐於林男車後座的張男竟掏槍連開3槍，其中1槍擊中李男頸部，林男見張男開槍後迅速開車載著張男及王男逃逸，李男中彈倒臥路面，賴男等人趕緊將李男送醫，但李男入院前已無呼吸心跳，經急救後仍因傷重宣告不治。

新莊警接獲報案趕抵時雙方皆已不在現場，立即與新北市刑大組成專案小組，經調閱監視器發現開槍的張男1車3人先逃往基隆棄車後，再由友人接應換車來到三重區成功路1間汽車旅館躲藏。新莊警會同霹靂小組至汽車旅館發射震撼彈強勢攻堅，逮捕開槍的張男及林男、王男等3人，查扣作案改造手槍及子彈等證物。