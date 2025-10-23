快訊

影／新莊暗夜3槍響！經營權糾紛被尾隨 同行友人倒楣丟了命

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

經營汽車美容店的賴男與林男因經營權發生糾紛，昨晚林男夥同36歲張男及王男，開車尾隨賴男及其友人41歲李男至新莊，賴男發現後由李男下車理論時遭張男開槍，李男頸部中彈送醫不治。新莊警6小時內逮林男等3人，詢後依殺人及槍炮罪嫌送辦。

據了解，42歲賴男開設1間汽車美容店，林男（38歲）得知後欲入股被賴男拒絕。但賴男後來因案入獄，汽車美容店竟被林男侵占。賴男出獄後曾向林男理，論欲索回店經營權，但林男竟掏槍恐嚇還夥同友人毆打賴男，雙方因此結下仇怨。

昨天晚間8時許賴男、莊男、李男及其林姓女友，自五股出發分乘2輛車欲至新莊吃晚餐。林男得知後與36歲張男、40歲王男開車自五股一路尾隨，途中賴男發現遭人尾隨跟車，立即致電通知死者李男要小心。

此時林男等人開車攔下李男車輛，李男立即下車理論，不料坐於林男車後座的張男竟掏槍連開3槍，其中1槍擊中李男頸部，林男見張男開槍後迅速開車載著張男及王男逃逸，李男中彈倒臥路面，賴男等人趕緊將李男送醫，但李男入院前已無呼吸心跳，經急救後仍因傷重宣告不治。

新莊警接獲報案趕抵時雙方皆已不在現場，立即與新北市刑大組成專案小組，經調閱監視器發現開槍的張男1車3人先逃往基隆棄車後，再由友人接應換車來到三重區成功路1間汽車旅館躲藏。新莊警會同霹靂小組至汽車旅館發射震撼彈強勢攻堅，逮捕開槍的張男及林男、王男等3人，查扣作案改造手槍及子彈等證物。

目前涉案的張男等3人被帶回警局偵訊時均否認槍枝為其所有，警方詢後將依殺人、槍砲等罪嫌將3人送辦。

警方查扣仿製土耳其衝鋒手槍的改造手槍。記者黃子騰／翻攝
林男等人攔下李男車輛。記者黃子騰／翻攝
警方在現場採證尋獲3顆彈殼。記者黃子騰／翻攝
新莊警方與霹靂小組在三重一間汽車旅館逮捕3名嫌犯。記者黃子騰／翻攝
警方在基隆市查獲涉案車輛。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒親自帶隊緝捕開槍的張姓嫌犯。記者黃子騰／翻攝
霹靂小組警員將開槍的張男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
殺人 槍擊 槍枝

