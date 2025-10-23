影／新莊當街開槍打死1人換車逃逸 警凌晨摩鐵攻堅速逮3嫌畫面曝光

新北市昨晚發生槍擊案，1名41歲男子在新莊區中環路三段遭人當街開槍擊中頸部送醫不治，警方專案小組今天凌晨2時許循線追至三重區某汽車旅館攻堅，逮捕3名嫌犯，初步調查疑因經營汽車美容生意糾紛引發殺機。

據了解，3名嫌犯昨晚駕車尾隨被害人車輛從五股區成泰路至新莊區中環路三段，趁李姓男子下車之際開槍擊中他的頸部，嫌犯隨即駕車逃逸。李男送醫不治，警方獲報趕抵採證，鎖定犯案車輛逃逸方向展開追查，發現嫌犯將車開到基隆再換車潛逃。