影／新莊當街開槍打死1人換車逃逸 警凌晨摩鐵攻堅速逮3嫌畫面曝光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨晚發生槍擊案，1名41歲男子在新莊區中環路三段遭人當街開槍擊中頸部送醫不治，警方專案小組今天凌晨2時許循線追至三重區某汽車旅館攻堅，逮捕3名嫌犯，初步調查疑因經營汽車美容生意糾紛引發殺機。

據了解，3名嫌犯昨晚駕車尾隨被害人車輛從五股區成泰路至新莊區中環路三段，趁李姓男子下車之際開槍擊中他的頸部，嫌犯隨即駕車逃逸。李男送醫不治，警方獲報趕抵採證，鎖定犯案車輛逃逸方向展開追查，發現嫌犯將車開到基隆再換車潛逃。

包括新莊警分局、新北市刑大組成的專案小組迅速掌握嫌犯動向，凌晨2時許會同霹靂小組於案發後6小時內，在三重區某汽車旅館攻堅逮捕3名嫌犯、查扣作案槍枝及子彈等證物，初步了解是經營汽車美容生意糾紛引發殺機，詳情尚待釐清，警詢後將依殺人罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

新北市昨晚發生槍擊案，1名41歲男子在新莊區中環路三段遭人開槍擊中頸部送醫不治，警方專案小組今天凌晨2時許循線追至三重區某汽車旅館攻堅，逮捕3名嫌犯，初步調查疑因經營汽車美容生意糾紛引發殺機。記者林昭彰／翻攝
