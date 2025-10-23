快訊

汽車美容店經營糾紛釀殺機 3惡煞尾隨攔車槍殺…頸部中彈送醫不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

開設汽車美容店的41歲李男疑因經營問題與人發生糾紛，昨晚對方尾隨李男至新北市新莊區中環路，趁李男下車不備即朝其開槍後逃逸，李男頸部中彈送醫不治。新莊警鎖定嫌犯行蹤，在三重區汽車旅館逮捕涉案3嫌，詢後將依殺人及槍砲罪嫌送辦。

新莊警方昨天晚間8時許接獲報案，新莊區中環路三段發生槍擊案。警方迅速趕抵現場，發現41歲李男頸部中彈，立即通報救護車將他送醫，但李男因傷重宣告不治。

新莊警方與刑大立即成立專案小組掌握涉案車輛逃逸方向，會同霹靂小組警員於案發後6小時內，在三重區某汽車旅館中逮捕涉案3嫌，並查扣作案槍枝及子彈等證物。

據了解，3嫌與李男疑因汽車美容店經營問題發生糾紛，昨晚開車從五股成泰路尾隨李男至新莊中環路三段，趁李男下車不備即朝其開槍後駕車逃逸。逃逸過程中還將作案車輛開至基隆後換車潛逃，再跑到三重一間汽車旅館躲藏，但仍被警方鎖定迅速逮捕。警方詢後將依殺人及槍砲罪嫌移送新北地檢偵辦。

新莊警方與霹靂小組在三重一間汽車旅館逮捕3名嫌犯。記者黃子騰／翻攝
新莊警方與霹靂小組在三重一間汽車旅館逮捕3名嫌犯。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒親自帶隊緝捕開槍嫌犯。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒親自帶隊緝捕開槍嫌犯。記者黃子騰／翻攝

槍枝 槍擊 殺人 三重

