不滿黑吃黑！他揪小弟餵毒殺人、棄屍核二廠前 主嫌判無期徒刑

48歲王姓男子因不滿鍾男「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓等3名小弟押鍾上車後，王對鍾男注射3針劑量足以致死的海洛因，再唆使小弟以黑色塑膠袋套頭載至台電核二廠前海域棄屍。法官依殺人罪、遺棄屍體等罪，分別判處王男無期徒刑、褫奪公權終身及1年2月徒刑。

去年4月17日下午4點多，釣客在萬里區核二廠出海口備用抽水緩衝池發現有人載浮載沉，死者鍾姓男子（45歲）被打撈上岸已死亡多時，警方發現頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住。

檢警查出王男與鍾男因有毒品、金錢糾紛，王男先藉故邀鍾男至一名友人住處，王男與鄒姓、郭姓及王姓男子等三名小弟人到場與鍾男談判，談判破裂後，王男等人押鍾男到桃園市龜山區大棟山產業道路，行車途中起意殺人。

王男持裝有海洛因針筒，對鍾男注射2針劑量足以致死的海洛因，為確保鍾男死亡，再對鍾男注射另補1針海洛因。為處理屍體，又唆使鄒男等3人開車到核二廠進水口蓄水池旁棄屍，鄒男等人以黑色塑膠袋蒙住鍾男屍體面孔及套住雙腳，丟棄至池內，然後向王男回報結果，檢方今年3月依殺人罪起訴王男。

王男向法官否認對鍾男注射海洛因致死，他供稱當時只對鍾男教訓，他離開桃園山區時鍾都還活著。但法官依法醫相驗等相關事證及鄒男等人供詞，認定王男對鍾男注射足以致死的海洛因，構成殺人罪，判刑無期徒刑、褫奪公權終身；王姓、鄒姓、郭姓等3名棄屍共犯另案審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885