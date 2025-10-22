快訊

不是第一次酒駕！高雄男豪飲高粱撞死人 肇逃躲超商遭逮補判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名酒駕累犯楊姓男子在住處豪飲高粱酒和啤酒後仍開車上路，在橋頭區白樹路與甲樹路口闖紅燈衝撞蘇姓騎士，騎士當場噴飛10公尺傷重身亡，楊男肇事後還逃逸躲到超商內，被員警逮捕時身上甚至還有碎玻璃，橋頭地院國民法官法庭今天辯論終結，判楊男14年有期徒刑。

判決書指出，53歲的楊姓男子2023年8月29日晚間在住處喝完高粱酒及啤酒後，仍駕駛自小車上路，沿橋頭區白樹路由南往北方向行駛，卻在當晚10時55分許，行經白樹路與甲樹路口時，闖紅燈且以時速94.5公里的速度撞擊騎機車的蘇姓男子，蘇男當場因多處骨折與臟器挫傷破裂出血，經送醫後急救無效死亡。

楊男肇事闖禍後，並未停下查看，還是直接駕車逃離現場，員警先是在五林路上找到肇事車量，之後又在晚間11時8分左右，在距離案發地點約744公尺的超商內，發現楊男身影，他身上衣服甚至還有碎玻璃，員警當場對他酒測，酒測值達每公升0.60毫克。

法官調查，楊男早在2008年就曾在台中因酒後駕車遭逮，經台中地院判處有期徒刑2個月、併科罰金2萬元，未料他未記取教訓，又在10年內酒駕甚至撞死人，甚至直到今年5月本案判刑之前，他都還在遊藝場玩樂後再度酒駕上路遭逮，之後才接受戒酒治療。

他辯稱，自己是心存僥倖因而酒駕上路，發生車禍前因為紅燈右轉被警察追而加速逃逸，之後就發生車禍，而撞到人後不敢停車，也怕被發現是酒駕，因此逃逸將車停在路邊。

橋頭地院依國民法官法規定，由合議庭3名法官與6名國民法官及2名備位國民法官參與審判，考量楊男並未獲得被害人家屬原諒，且為酒駕累犯還撞死人逃逸，因此分別依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪處有期徒刑12年，又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪累犯，處有期徒刑4年6月，共應執行有期徒刑14年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男子2023年在橋頭白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死無辜機車騎士，肇事後還逃逸躲進超商。記者巫鴻瑋／翻攝
楊姓男子2023年在橋頭白樹路與甲樹路口闖紅燈撞死無辜機車騎士，肇事後還逃逸躲進超商。記者巫鴻瑋／翻攝

不滿黑吃黑！他揪小弟餵毒殺人、棄屍核二廠前 主嫌判無期徒刑

48歲王姓男子因不滿鍾男「黑吃黑」私吞毒品，夥同王姓等3名小弟押鍾上車後，王對鍾男注射3針劑量足以致死的海洛因，再唆使小...

不是第一次酒駕！高雄男豪飲高粱撞死人 肇逃躲超商遭逮補判刑

高雄市一名酒駕累犯楊姓男子在住處豪飲高粱酒和啤酒後仍開車上路，在橋頭區白樹路與甲樹路口闖紅燈衝撞蘇姓騎士，騎士當場噴飛1...

新莊箱屍案逆轉！檢認定「死者父為自然死亡」 改起訴兒遺棄屍體

新北市新莊區新泰路底一處溝渠今年7月底驚傳箱屍案，一位70歲餘歲的陳姓老翁遭人以垃圾袋包裹塞在紅色大行李箱內棄屍，懷疑是...

竹聯幫明仁會插旗南投 警出動維安特勤隊瓦解吸收少年幫派

南投縣警方加強掃黑，鎖定竹聯幫明仁會在南投擴張勢力，日前破獲一起幫派涉入聚眾鬥毆案件，拘提主嫌紀姓男子等13人到案，並查...

風強浪大…巴拿馬籍貨輪1船員外海撞昏 空勤總隊吊掛救援

一艘船名FU HUA的巴拿馬籍貨輪約在台北東北約65海浬位置，疑因大浪造成一名船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援...

吸ㄎ一ㄤ了！八德男毒駕肇逃自撞 車內查獲依托咪酯

八德分局廣興派出所昨(21)日上午接獲報案，指稱福國北街發生交通事故並有車輛肇事逃逸。警方趕往現場處理途中，竟目擊一輛白色自小客車在廣興路自撞路樹，經查證發現，該車正是稍早福國北街肇逃車輛。

