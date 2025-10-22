新莊箱屍案逆轉！檢認定「死者父為自然死亡」 改起訴兒遺棄屍體

新北市新莊區新泰路底一處溝渠今年7月底驚傳箱屍案，一位70歲餘歲的陳姓老翁遭人以垃圾袋包裹塞在紅色大行李箱內棄屍，懷疑是死者29歲兒子涉嫌殺父棄屍。不料法醫鑑定，死者為自然死亡，新北地檢署檢察官認定有輕度精神障礙的陳子未涉嫌弒親，而是父親往生後不知如何處理遺體而棄屍，改以遺棄屍體罪起訴陳子。

今年7月28日深夜，警方接獲新莊區立泰里長報案，從溝渠中拖出棄置現場多日、飄散惡臭的紅色大行李箱，打開赫見陳父遺體已爬滿蛆蟲，但現場和行李箱上均無法採到清楚指紋和其他跡證。

經警方積極調閱監視器，查出7月6日深夜近11時，陳子曾自家裡拖出該行李箱，徒步500公尺到該處棄屍的影像，緊急拘提陳子，並查訪左右鄰居，確定陳父已失蹤近1個月，檢方8月1日依依殺害直系尊親屬、遺棄屍體及湮滅證據等罪向法院聲押禁見陳子獲准。

但上月隨法醫解剖報告出爐，案情出現重大轉折，鑑定結果顯示，死者陳父體內未發現毒物和藥物反應，也無他殺或受虐等跡證，被認定為自然死亡或猝死，由於相關證據都無法證明陳子涉嫌弒父或加工致死，檢方於是主動向法院聲請具保停押，後因陳子財力不足，法官改為裁定限制住居。