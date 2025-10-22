竹聯幫明仁會插旗南投 警出動維安特勤隊瓦解吸收少年幫派

南投縣警方加強掃黑，鎖定竹聯幫明仁會在南投擴張勢力，日前破獲一起幫派涉入聚眾鬥毆案件，拘提主嫌紀姓男子等13人到案，並查獲大麻煙油、刀械等證物。警方指出，該幫派不僅以暴力擴張勢力，甚至吸收未成年人成為成員，已依法移送法辦，主嫌遭法院裁定羈押禁見。

南投縣警察局表示，今年6月間南投縣發生一起聚眾鬥毆案件，經情資掌握，發現背後疑有竹聯幫明仁會介入。警方立即報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，由刑警大隊偵二隊、南投分局、集集分局、少年警察隊及刑事警察局第六大隊第二隊共組專案小組展開追查。

經查，紀姓主嫌為竹聯幫明仁會成員，意圖擴張在南投的勢力版圖。6月間藉簡姓成員酒後糾紛為由，透過通訊軟體召集人馬持棍棒、刀械前往店家砸場行凶，企圖以暴力「立威」壯大聲勢。

專案小組蒐證完備後，報請檢方核發拘票、搜索票，出動維安特勤隊兵分多路執行搜索行動，分別前往紀嫌位於台中市西屯區某大樓租處及幫眾在南投市的租屋據點同步查緝，成功拘提紀嫌等13人到案。

警方並查獲第二級毒品大麻煙油、刀械、行動電話等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及刑法妨害秩序等罪嫌移送南投地檢署偵辦。紀嫌因涉案情節重大，經法院裁定羈押禁見。

調查也發現，紀嫌為壯大勢力，藉幫派「保護」、「唱歌聚會」及分封地盤等名義拉攏未成年人入會，甚至對想脫離的少年以暴力恐嚇。警方除依組織犯罪防制條例偵辦外，並依兒童及少年福利與權益保障法函請縣府裁處，同時通報社政單位介入輔導。