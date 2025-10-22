快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

風強浪大…巴拿馬籍貨輪1船員外海撞昏 空勤總隊吊掛救援

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導

一艘船名FU HUA的巴拿馬籍貨輪約在台北東北約65海浬位置，疑因大浪造成一名船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援，空勤總隊前往救援中，海巡署也接獲通報協助作業中。

國家搜救中心申請台北東北約65海浬，一艘巴拿馬籍貨輪1名船員撞擊昏迷，需要吊掛救援。空勤總隊位在松山機場的搜救待命機NA110已經在上午9時27分起飛，前往救援中。

據指出，外海風速強勁達每小時70公里，船員遭受撞擊昏迷可能海浪不小，海上吊掛冒著大風雨相當不易，正在救援中。

海巡署也有接獲通報，但因今天海象不佳，風力8-9，陣風11級，浪高7米，有航安顧慮，經評估暫無法前往，持續掌握這艘航往台北港的貨輪。

巴拿馬籍貨輪船外海大浪撞擊昏迷，空勤總隊吊掛救援中。資料照示意圖／空勤總隊提供
巴拿馬籍貨輪船外海大浪撞擊昏迷，空勤總隊吊掛救援中。資料照示意圖／空勤總隊提供

巴拿馬 海巡署 空勤總隊

延伸閱讀

令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

嘉明湖山屋領隊摔下床撞傷頭 空勤總隊直升機吊掛救援後送

影／巴拿馬籍貨輪菲律賓船員海上疑中風 台中海巡即刻救援

相關新聞

竹聯幫明仁會插旗南投 警出動維安特勤隊瓦解吸收少年幫派

南投縣警方加強掃黑，鎖定竹聯幫明仁會在南投擴張勢力，日前破獲一起幫派涉入聚眾鬥毆案件，拘提主嫌紀姓男子等13人到案，並查...

風強浪大…巴拿馬籍貨輪1船員外海撞昏 空勤總隊吊掛救援

一艘船名FU HUA的巴拿馬籍貨輪約在台北東北約65海浬位置，疑因大浪造成一名船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援...

吸ㄎ一ㄤ了！八德男毒駕肇逃自撞 車內查獲依托咪酯

八德分局廣興派出所昨(21)日上午接獲報案，指稱福國北街發生交通事故並有車輛肇事逃逸。警方趕往現場處理途中，竟目擊一輛白色自小客車在廣興路自撞路樹，經查證發現，該車正是稍早福國北街肇逃車輛。

影／高雄通緝男見警狂奔！為3案未報到 遭壓制逮捕

高雄市新興區昨晚出現警匪追逐。31歲許姓男子遇警方盤查，竟拔腿狂奔，試圖擺脫警方，但員警緊追數百公尺後，將他壓制在地，查...

黃珊珊解釋「小沈已給」緣由 批檢鬼打牆

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，昨傳喚民眾黨立委黃珊珊第二度作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄...

稱幫柯文哲圓夢 黃珊珊：演唱會收入沒進競總

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控柯侵占演唱會收入。台北地院昨傳喚民眾黨立黃珊珊作證。黃證稱，柯一直有開演唱會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。