風強浪大…巴拿馬籍貨輪1船員外海撞昏 空勤總隊吊掛救援

一艘船名FU HUA的巴拿馬籍貨輪約在台北東北約65海浬位置，疑因大浪造成一名船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援，空勤總隊前往救援中，海巡署也接獲通報協助作業中。

國家搜救中心申請台北東北約65海浬，一艘巴拿馬籍貨輪1名船員撞擊昏迷，需要吊掛救援。空勤總隊位在松山機場的搜救待命機NA110已經在上午9時27分起飛，前往救援中。

據指出，外海風速強勁達每小時70公里，船員遭受撞擊昏迷可能海浪不小，海上吊掛冒著大風雨相當不易，正在救援中。