聽新聞
0:00 / 0:00

稱幫柯文哲圓夢 黃珊珊：演唱會收入沒進競總

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，昨傳喚證人時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊（圖）作證。記者黃義書／攝影
台北地院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，昨傳喚證人時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊（圖）作證。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控柯侵占演唱會收入。台北地院昨傳喚民眾黨立黃珊珊作證。黃證稱，柯一直有開演唱會的夢想，大家就想幫柯實現，「KP Show」是商業演唱會、有繳娛樂稅，收入沒有進入競總。

合議庭本來裁准傳喚捐款三百萬元給木可公司的採風公司負責人孫丁君、木可員工吳敏瑄作證，不過，因檢、辯捨棄傳喚，昨庭期取消。

黃珊珊說，柯文哲有開演唱會的夢想，大家幫柯實現，但討論後認為不符合政治獻金法的規定，於是競總決定不介入，並採商業模式進行，由木可與尼奧、時樂公司簽商演合約；「KP Show」是商業演唱會、不是募款，有繳娛樂稅，而且收入沒進入競總。

黃珊珊說，尼奧、時樂負責人戴利玲是她的朋友、有辦演唱會經驗，演唱會讓戴利玲與柯文哲、李文宗去談，演唱會的合約她有看過，以專業規格辦理，柯也很認真排練，門票定價八八○○元是由木可與廠商決定。

黃珊珊稱，二○二三年五月廿日起接受政治獻金募款兌換應援小物，小物是贈品，類似百貨公司送周年禮概念，且會開收據，當時，競選活動剛起跑，捐款送小物是刺激募款，應援小物定價也比市價高四、五倍以上，目的是募款不是賣東西。

至於柯的競選小物活動共有三波，黃珊珊表示，競總、黨部、木可公司各有網站，是不是與競選活動有關，正常人都看得出來。

檢方還指控採風公司捐款三百萬元給木可公司涉公益侵占，黃珊珊稱，採風匯款給木可她是看周刊報導才知道的。

柯文哲 黃珊珊 演唱會 政治獻金

延伸閱讀

黃珊珊作證柯文哲沒金錢觀念：「小沈已給過」是不要去麻煩別人

影／黃珊珊為柯文哲政治獻金案出庭 批檢察官主觀臆測、不專業

北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 柯依舊快步出庭

柯文哲政治獻金案 北院傳喚黃珊珊作證

相關新聞

黃珊珊解釋「小沈已給」緣由 批檢鬼打牆

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，昨傳喚民眾黨立委黃珊珊第二度作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄...

稱幫柯文哲圓夢 黃珊珊：演唱會收入沒進競總

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控柯侵占演唱會收入。台北地院昨傳喚民眾黨立黃珊珊作證。黃證稱，柯一直有開演唱會...

普悠瑪事故七周年…家屬質疑調查報告影像造假 要台鐵認錯

台鐵普悠瑪列車出軌事故今屆滿7週年。普悠瑪事故協會理事范銘浚、文明人權服務協會理事長張凱鈞今召開記者會指控，當時行政院召...

黃珊珊作證柯文哲沒金錢觀念：「小沈已給過」是不要去麻煩別人

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今傳喚民眾黨立委黃珊珊第2次作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄柯，...

台中保大今年攻堅66場出動459人次 抓各類刑案歹徒861人

台中市警局保安警察大隊今年迄今執行攻堅66場、出動459人次，今年1月至9月，已破獲各類刑案822件，帶回861名歹徒，...

影／黃珊珊為柯文哲政治獻金案出庭 批檢察官主觀臆測、不專業

台北地院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，上午傳喚證人時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊作證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。