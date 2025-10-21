普悠瑪事故七周年…家屬質疑調查報告影像造假 要台鐵認錯

台鐵普悠瑪列車出軌事故今屆滿7週年。普悠瑪事故協會理事范銘浚、文明人權服務協會理事長張凱鈞今召開記者會指控，當時行政院召集的事故調查小組，刻意隱瞞系統性真相，調查報告採用的事故列車行車記錄器畫面造假，與列車實際翻覆的地點、時間不同。家屬認為，事故不該簡化為尤姓司機員一員的罪責，政府應重啟獨立公正的調查，揭露事發全貌。

普悠瑪事故造成18人罹難、逾200人 輕重傷。7年來，儘管部分司法程序已終結，但家屬團體始終對官方調查結果抱持重大疑問。范銘浚指出，行政院調查報告指稱列車翻覆時間為16點49分27秒，出軌位置在里程K89＋220處，但家屬團體根據宜蘭地檢查扣的行車記錄器資料得知，27秒列車位置應該在k89+162到201間，與報告不符。

他也質疑，行政院當時召開記者會公布的行車記錄器畫面，與他向地檢署調閱畫面顯示出的時間、地點不同，去年透過立委辦公室行文給台鐵，台鐵也回覆台鐵車前影像紀錄與陳情所指的網路影片並不同。

家屬團體認為，台鐵長期以來忽視 了包含列車維護保養不足、ATP(列車自動保護系統)設計與管理缺 陷、人力與訓練制度性不足等結構性問題，並試圖將所有責任推給基 層司機員尤振仲，以規避高層的管理責任。

張凱鈞則說，7年過去，事故的真相與責任歸屬仍未完全定案，台鐵持續將主要責任歸咎給單一司機員，此舉毫無對事故背後的管理問題進行深刻反省，嚴正呼籲台鐵立即撤回對司機員的民事求償，並正視普悠瑪事故背後複雜的管理與制度失靈，重啟獨立、公正的機制，釐清所有數據疑點，揭露普悠瑪事故的完整真相，並且全面檢討和公開所有安全管理制度，確保悲劇不再重演。