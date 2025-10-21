普悠瑪事故七周年…家屬質疑調查報告影像造假 要台鐵認錯

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

台鐵普悠瑪列車出軌事故今屆滿7週年。普悠瑪事故協會理事范銘浚、文明人權服務協會理事長張凱鈞今召開記者會指控，當時行政院召集的事故調查小組，刻意隱瞞系統性真相，調查報告採用的事故列車行車記錄器畫面造假，與列車實際翻覆的地點、時間不同。家屬認為，事故不該簡化為尤姓司機員一員的罪責，政府應重啟獨立公正的調查，揭露事發全貌。

普悠瑪事故造成18人罹難、逾200人 輕重傷。7年來，儘管部分司法程序已終結，但家屬團體始終對官方調查結果抱持重大疑問。范銘浚指出，行政院調查報告指稱列車翻覆時間為16點49分27秒，出軌位置在里程K89＋220處，但家屬團體根據宜蘭地檢查扣的行車記錄器資料得知，27秒列車位置應該在k89+162到201間，與報告不符。

他也質疑，行政院當時召開記者會公布的行車記錄器畫面，與他向地檢署調閱畫面顯示出的時間、地點不同，去年透過立委辦公室行文給台鐵，台鐵也回覆台鐵車前影像紀錄與陳情所指的網路影片並不同。

家屬團體認為，台鐵長期以來忽視 了包含列車維護保養不足、ATP(列車自動保護系統)設計與管理缺 陷、人力與訓練制度性不足等結構性問題，並試圖將所有責任推給基 層司機員尤振仲，以規避高層的管理責任。

張凱鈞則說，7年過去，事故的真相與責任歸屬仍未完全定案，台鐵持續將主要責任歸咎給單一司機員，此舉毫無對事故背後的管理問題進行深刻反省，嚴正呼籲台鐵立即撤回對司機員的民事求償，並正視普悠瑪事故背後複雜的管理與制度失靈，重啟獨立、公正的機制，釐清所有數據疑點，揭露普悠瑪事故的完整真相，並且全面檢討和公開所有安全管理制度，確保悲劇不再重演。

對此，台鐵回應，針對2018年10月21日發生普悠瑪事故，台鐵尊重法院判決結果及運安會調查報告。

普悠瑪事故協會理事范銘浚質疑行政院調查事小組的行車記錄器畫面造假。記者葉冠妤/攝影
文明人權服務協會理事長張凱鈞呼籲台鐵台鐵撤回對司機員的民事求償，政府應重啟獨立、公正的機制，釐清所有數據疑點，揭露普悠瑪事故的完整真相，並且全面檢討和公開所有安全管理制度。記者葉冠妤／攝影
台鐵 普悠瑪

