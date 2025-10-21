黃珊珊作證柯文哲沒金錢觀念：「小沈已給過」是不要去麻煩別人

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今傳喚民眾黨立委黃珊珊第2次作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄柯，詰問柯曾傳簡訊給黃稱「小沈已給過」的意涵為何，黃證稱，是柯告訴她不要太去麻煩別人的意思。

合議庭今天本要傳喚捐款300萬元給木可公司的採風公司負責人孫丁君、木可員工吳敏瑄作證，不過，因檢、辯捨棄傳喚，庭期取消。

黃珊珊作證稱，她當柯競總總幹事負責統籌辦活動、文宣的事，但競總沒有專門的募款委員會，李文宗是競總財務長「我們每天都在想募款的事」；她2023年11月2日聯絡李文宗臨時討論，因每天都在擔心經費，那段時間都很焦慮。

黃珊珊說，傳訊息給李文宗邀請的人，應是黨秘書長周榆修、會計師范有偉、基隆市副市長邱佩琳，不過，當天在競辦2樓開會討論的是「藍白合」，至於也傳訊息給李文宗提及「快點募款」是擔心柯會亂花錢，因為柯沒有金錢觀念。

黃珊珊稱，開會時人來來去去，不記得范有偉有無到場，邱佩琳是重點拜託對象，但不記得開完會後有誰去向柯文哲報告。

檢察官詰問柯文哲2023年11月3日下午傳訊息給黃珊珊「小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」是何意？黃稱，柯常叫她不要太去麻煩別人，她回覆柯「明白」，就是知道不要再去麻煩人，也不清楚沈與柯有無金錢往來。

黃珊珊說，採風公司匯款給木可她是看報導才知道，競選總部、黨部、木可各有網站，是不是與競選活動有關，正常人都看得出來。

黃珊珊說，柯文哲有開演唱會的夢想，大家幫柯實現，但討論認為不符政治獻金法規定，於是競總不介入，並採商業模式進行，由木可與尼奧、時樂公司簽商演合約；黃說，KP Show是商業演唱會、不是募款，有繳娛樂稅，收入也沒進入競總。

黃珊珊說，尼奧、時樂負責人戴利玲是她的朋友、有辦演唱會經驗，演唱會讓戴利玲與柯文哲、李文宗去談，演唱會的合約她看過，以專業規格辦理，柯也很認真排練，門票定價8800元則是由木可與廠商作決定。