台中保大今年攻堅66場出動459人次 抓各類刑案歹徒861人
台中市警局保安警察大隊今年迄今執行攻堅66場、出動459人次，今年1月至9月，已破獲各類刑案822件，帶回861名歹徒，台中市保大副大隊長蔡翊民今早接受警廣採訪，分享此績效數據，他也提醒，近日台中市發生毒駕車禍奪命案件，提醒市民，保大已將緝毒列為「最重要工作」。
台中市警局保大副大隊長蔡翊民今早前往警廣台中分台分享，今年1月至9月底止，特勤中隊支援攻堅任務66場次、459人次，展現保大特警迅速應變與專業能量，另外保大今年迄今已查獲毒品案769件806人、通緝犯47人、竊盜案1人、詐欺案2人、槍砲案1人及其他刑案4人，共計822件861人。
蔡翊民說，近期台中市發生毒駕奪命案件，引發社會關注，提醒市民，2023年12月刑法修正，提高駕駛人尿液或血液所含毒品、麻醉藥品等抽象危險犯的處罰；另依托迷酯去年8月列三級毒品、去年11月列二級毒品，保大已將「緝毒」列為最重要工作之一。
蔡翊民表示，依修正後刑法第185條之3規定，駕駛人體內若檢出毒品濃度達標，即推定「不能安全駕駛」，初犯可處三年以下有期徒刑，並得併科30萬元罰金；累犯且致人於亡者，最重可處無期徒刑並併科最高300萬元罰金。
