林森北酒店跟醉漢爆口角「不滿被上新聞」 黑幫烙人圍毆酒店經紀

台北市林姓男子有幫派註記，不滿月初在中山區酒店門口與人發生口角的畫面遭人拍下PO網，還登上社會新聞，懷恨在心，隔天凌晨夥同多人持安全帽、棍棒在錦州街埋伏，見拍片的巫姓、方姓男子出現上前理論，隨即爆發衝突並圍毆，警方獲報循線將林男等5人帶回派出所，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

警方調查，林男（30歲）11日凌晨與一名酒醉的潘姓男子在中山區一間酒店門口發生口角叫囂，警方到場後依社會秩序維護法製作筆錄，當時路過的巫、方2人拍下現場影像並上傳網路，影片隨即被媒體引用報導，引發林男不滿。

林男事後查出巫男為附近酒店經紀，常在錦州街一帶出入，12日凌晨找來4名友人分乘2輛轎車埋伏，約凌晨2點多，見巫、方2人外出買飲料上前質問，雙方發生口角，林男等人分持安全帽、棍棒上前圍毆，行凶後逃逸；被害人巫、方2人自行前往馬偕醫院治療。

警方接獲報案趕抵，現場人去樓空，經調閱監視器，發現犯嫌車輛停放於民生東路一段前方路口，線上警力迅速攔查，當場查獲林、謝2人涉案，另通知邱、陳、羅3人到案說明，警詢後將林男等5人依妨害秩序、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。