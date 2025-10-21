快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

林森北酒店跟醉漢爆口角「不滿被上新聞」 黑幫烙人圍毆酒店經紀

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市林姓男子有幫派註記，不滿月初在中山區酒店門口與人發生口角的畫面遭人拍下PO網，還登上社會新聞，懷恨在心，隔天凌晨夥同多人持安全帽、棍棒在錦州街埋伏，見拍片的巫姓、方姓男子出現上前理論，隨即爆發衝突並圍毆，警方獲報循線將林男等5人帶回派出所，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

警方調查，林男（30歲）11日凌晨與一名酒醉的潘姓男子在中山區一間酒店門口發生口角叫囂，警方到場後依社會秩序維護法製作筆錄，當時路過的巫、方2人拍下現場影像並上傳網路，影片隨即被媒體引用報導，引發林男不滿。

林男事後查出巫男為附近酒店經紀，常在錦州街一帶出入，12日凌晨找來4名友人分乘2輛轎車埋伏，約凌晨2點多，見巫、方2人外出買飲料上前質問，雙方發生口角，林男等人分持安全帽、棍棒上前圍毆，行凶後逃逸；被害人巫、方2人自行前往馬偕醫院治療。

警方接獲報案趕抵，現場人去樓空，經調閱監視器，發現犯嫌車輛停放於民生東路一段前方路口，線上警力迅速攔查，當場查獲林、謝2人涉案，另通知邱、陳、羅3人到案說明，警詢後將林男等5人依妨害秩序、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方獲報循線將林男等5人帶回派出所，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
警方獲報循線將林男等5人帶回派出所，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

酒店 傷害罪 安全帽

延伸閱讀

人要衣裝，黑幫要西裝？從電影《教父》看黑道大老的體面與吻手禮

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

影／想繼續喝！林森北酒店前跟人爆口角 警怒斥「你很醉了」

台中黑幫尊鎮會設機房…穿公安制服視訊騙全球華人 20人遭詐1.7億

相關新聞

林森北酒店跟醉漢爆口角「不滿被上新聞」 黑幫烙人圍毆酒店經紀

台北市林姓男子有幫派註記，不滿月初在中山區酒店門口與人發生口角的畫面遭人拍下PO網，還登上社會新聞，懷恨在心，隔天凌晨夥...

黃珊珊作證柯文哲沒金錢觀念：「小沈已給過」是不要去麻煩別人

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，今傳喚民眾黨立委黃珊珊第2次作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄柯，...

台中保大今年攻堅66場出動459人次 抓各類刑案歹徒861人

台中市警局保安警察大隊今年迄今執行攻堅66場、出動459人次，今年1月至9月，已破獲各類刑案822件，帶回861名歹徒，...

影／黃珊珊為柯文哲政治獻金案出庭 批檢察官主觀臆測、不專業

台北地院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金案，上午傳喚證人時任柯文哲總統大選競選總幹事黃珊珊作證。

北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 柯依舊快步出庭

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天傳喚前民眾黨主席柯文哲、木可公司董事長李文娟、前競選總部財務長李文宗，並以...

柯文哲政治獻金案 北院傳喚黃珊珊作證

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天傳喚前民眾黨主席柯文哲、木可公司董事長李文娟、前競選總部財務長李文宗，並以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。