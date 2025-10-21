柯文哲政治獻金案 北院傳喚黃珊珊作證

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天傳喚前民眾黨主席柯文哲、木可公司董事長李文娟、前競選總部財務長李文宗，並以證人身分傳喚時任競選總幹事黃珊珊等人，由檢辯交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了京華城案，柯文哲另被控侵占政治獻金新台幣600萬元及利用木可公司侵占6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元；北院今天再開審理庭，傳喚被告柯文哲、李文宗、李文娟，並傳喚黃珊珊、時任木可公司員工吳敏瑄、採風公司負責人孫丁君作證，由檢辯交互詰問。

檢方起訴指出，柯文哲身為民眾黨黨主席，竟將基隆市副市長邱佩琳轉交包括基隆市長謝國樑母親等3人捐贈給民眾黨的政治獻金各新台幣200萬元，均予侵占入己，而未存入民眾黨政治獻金專戶，合計侵占600萬元。

檢方表示，李文宗則指示胞妹李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付1500萬元給木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私人使用。

檢方查出，柯文哲另以支付木可公司員工薪水名義的方式，由政治獻金匯款共124萬1036元給木可公司，以此方式侵占政治獻金。柯文哲又為投資邱姓男子的營利事業，由政治獻金匯款100萬元給國際電影公司，以此方式侵占政治獻金。

檢方指出，柯文哲等人利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，進而點選「木可好店」網頁，連結至木可公司網站捐贈政治獻金時，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶。合計以木可公司侵占募款小物募款所得的政治獻金共4133萬5588元。

檢方表示，柯文哲、李文宗、李文娟明知KP SHOW募款演唱會，是柯文哲從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，竟由木可公司帳戶收受KPSHOW募款演唱會盈餘77萬166元，將該政治獻金侵占入己。

另外，柯文哲等人以木可公司收受採風公司所捐與民眾黨的政治獻金共300萬元，並由李文娟以木可公司開具不實統一發票4張，交付予採風公司。柯文哲等人另將民眾對眾望基金會的捐款挪供柯文哲聘請13名員工，處理柯文哲總統選舉相關活動及後續黨務活動，共支付827萬1095元。