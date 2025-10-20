聽新聞
竹聯幫MV「炫槍毒」網瘋傳 桃警出重手將最嚴厲打擊
近日網路瘋傳一段歌曲影音，內容以竹聯幫信堂承信會名義，發布有關該幫派歌曲內容，畫面拍到槍械、彈藥等物，引發網友議論。桃園市警局回應，黑幫藉該歌曲提升聲勢、吸收成員加入或煽誘他人犯罪，為避免引發社會不良觀感，已依新修正組織犯罪防制條例，將採取最嚴厲打擊措施，嚴正執法。
桃園市警局指出，近日據聞有疑似以竹聯幫信堂承信會名義，於今年10月16日在網路影音串流平台發布頌揚該幫派歌曲，並在影音中把玩槍械、彈藥、施用毒品等犯罪行為，桃園市警察局局長廖恆裕指示，為展示警方打擊幫派組織囂張氣焰的決心及態度，指派警察局掃黑專責隊積極蒐報影音中可能涉及的黑幫成員犯罪事證，針對相關人、地、車輛及背後幕後藏鏡人蒐報，強勢查辦幫派組織。
警方強調，將持續清查桃園市不法分子、幫派經營或賴以為生處所，積極查察相關不法犯行，以維護桃園市治安；桃園市警局今年已針對轄內幫派組織進行打擊，共偵辦58個組織、緝獲犯嫌352人及查扣不法利得2億81萬6497元。
警方表示，另發現該影片雖已從發布的社群媒體撤除，部分網友仍留言「我也想看」、「卡」、「認同」、「想聽」、「求」等有興趣的字眼，為避免妨害社會秩序及治安，呼籲民眾勿在各大社群媒體進行轉傳或回應，以免涉法。
基於幫派零容忍、強力打擊不手軟態度，桃園市警局將聚焦任何幫派組合藉任何方式提升該組合聲勢的手法予以嚴厲打擊，消滅幫派組合囂張氣焰，以使民眾對本轄治安感到安心。
