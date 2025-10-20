影／工程師買泰達幣當街遭搶192萬現金 警攔車逮人

丁姓女子向自稱虛擬貨幣商購買泰達幣，相約前天在台北市南港區街頭面交，湯姓男子出面交易搶走192萬元現金開車逃逸，警方攔車逮人，依詐欺、搶奪罪移送，追查有無共犯及其他被害人。

警方調查，某科技公司工程師48歲丁姓女子，透過友人介紹上網聯繫幣商購買6顆泰達幣，相約前天下午4時許在北市南港路面交；丁開車停在路旁等候，31歲湯姓男子開車停在附近，步行抵達從後座進入丁的汽車，未將泰達幣轉給丁，搶走丁裝有192萬元現金的手提包拔腿就跑，駕車逃逸。

南港警分局南港派出所員警獲報趕到，調閱監視器追查，並啟動線上警網攔截圍捕，經路人指認犯嫌駕駛車輛、逃逸方向，10分鐘後在康寧路攔截，喝令湯下車逮捕，搜出197萬元。

湯曾被查獲詐欺案，自稱工人，指在臉書應徵收款工作，本月初開始工作，每天收入約5000元，依指示當日上午在台中收5萬元，再到南港收192萬元。警方懷疑有共犯，專門誘出被害人行搶，擴大清查。