柬埔寨詐騙首腦曾多次入台 警政署：已報請北檢偵辦

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，其中柬埔寨詐騙集團原中國籍首腦陳志遭到制裁，更被爆出曾至少10次出入台灣。警政署長張榮興表示，陳志出入台灣大概是在2022年前，之後就沒被發現進入台灣，現已透過FBI（美國聯邦調查局）主動聯繫，並報請台北地檢署指揮偵辦。

立法院內政委員會今天將邀內政部、警政署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。

民進黨立委黃捷質詢關注，美英聯合起訴柬埔寨詐騙首腦陳志，令她最驚訝的是，陳志曾出入台灣逾10次，且有9間登記在台灣的公司、3名台灣人都被列在美國制裁名單中，台灣是否已搜集相關國際情資？

張榮興回覆，初步資料顯示，陳志出入台灣的時間約在2022年以前，後續並未被發現入境台灣；此案是由美國司法部、財政部單方面起訴跟制裁，此前未要求台灣方面提供相關資料，但警政署有透過FBI（美國聯邦調查局）主動聯繫，並報請台北地檢署指揮偵辦。

張榮興說，針對詐騙集團相關份子或公司，警政署都有掌握當中，會配合檢方偵查。