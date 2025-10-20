柬國詐團首腦陳志多次來台 張榮興：報北檢偵辦

立委黃捷今天質詢問到，美英制裁柬國詐團首腦陳志，其曾多次出入台灣，是否有蒐集國際情資和能力處理；警政署長張榮興說，有透過FBI主動聯繫和掌握，已報北檢指揮偵辦中。

立法院內政委員會上午進行「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」專題報告和備、質詢。

民進黨籍立委黃捷質詢表示，英美近日聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，並針對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡進行制裁，其中集團犯罪首腦陳志來自中國，不但取得柬埔寨等多國國籍，還曾多次來台，在國際上到處趴趴走，旗下還有十個詐騙園區。

黃捷提到，包括台灣9間公司、3名台人也都在制裁名單內，台灣是否有蒐集到相關國際情資，並發現這個問題人物，打詐這麼久，相關機制處理和入出境是否可掌握問題人物，以補齊相關漏洞。

張榮興答詢說，根據初步資料顯示，陳志來台時間是在民國110年前，之後都沒有來台跡象。此案是由美國發起起訴等作為，在此之前均未要求台灣提供相關資料，但台灣有透過FBI主動聯繫，此案已報請台北地檢署指揮偵辦中。

同時，對於所提到集團分子和公司等，警政署都有掌握中，會配合檢方偵查。

他表示，相關入出境管理都有和移民署聯繫，針對這些問題人物是否涉及非法行為，警方也有能力監控和處理。