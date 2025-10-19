快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

亮刀喬債兼收保護費「不付錢就斷手腳」 5人強盜等罪起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓男子在新北淡水德州撲克賭場欠債3萬元，約出洪、王2人假意還債，實則配合周男等人持刀逼迫洪、王2人「1人丟10萬元」、「否則帶去山上斷手腳」，士林地檢署日前偵結分別依強盜、剝奪他人行動自由等罪嫌起訴，全案審理中。

檢警調查，邱男去年5月間在新北淡水某德州撲克賭場積欠洪男賭債3萬元，邱約出洪假意還債，卻找來周男「處理」債務，待洪男及友人王男抵達淡水區指定民宅後，周男、邱男及其餘同夥便將洪等2人帶入屋內並反鎖。

周男先將一把藍波刀和現金3萬元放在桌上，稱邱男的賭債已還清，隨後恫嚇洪、王2人「你們的手腳值多少錢？」，稱「你們有沒有跟公司（幫派）？不然一人丟10萬元，扣掉桌上3萬元，一人8萬5000元，就當入會費，給了就是自己人，以後有事我們會處理」。

洪、王2人起初未同意付錢，周等人即出手毆打2人臉部，洪心生畏懼，當場轉帳8萬5000元到邱男銀行帳戶中，周男持續恫嚇「若不交錢，就帶去山上斷手斷腳」，王最後也同意到附近農會提款付錢，周便將桌上3萬元現金收回，邱事後則提領10萬元現金給周男同夥。

洪、王獲釋後報警處理，警方循線將周等人查緝到案，另查扣折疊刀、辣椒水等物，偵查中周等人互相指證犯行，周坦承犯行，但否認收到洪男款項；檢方清查後認定周等5人分別涉嫌剝奪他人行動自由罪、傷害罪、加重強盜罪等，偵結依法起訴，全案士林地院審理中。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

德州撲克 淡水

延伸閱讀

影／6年通緝犯男扮女裝混跡雙北特種行業 付不出小黃車資淡水落網

連它都撐不住了！淡水人哭哭 高CP值「牛排、火鍋吃到飽夯店」最後營業日曝光

新北淡水扶輪社彩繪寫生活動頒獎 22位學童作品脫穎而出

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

相關新聞

亮刀喬債兼收保護費「不付錢就斷手腳」 5人強盜等罪起訴

邱姓男子在新北淡水某德州撲克賭場欠債3萬元，約出洪、王2人假意還債，實則配合周男等人持刀逼迫洪、王2人「1人丟10萬元」...

嘉縣六腳棄嬰案將擇期解剖 外籍女看護坦承產子

嘉義縣朴子警分局今天獲報在六腳鄉一處民宅發現嬰兒屍體，警方成立專案小組追查，今天晚間在高鐵嘉義站拘提到一名外籍看護，看護...

抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 印尼籍移工嘉義高鐵站落網

嘉義縣六腳鄉一處民宅今早出現剛出生的嬰兒遭遺棄，警消人員獲報趕往時，嬰兒已明顯死亡未送醫，疑似生母的印尼移工恰逢休假，坐...

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 雙方想私了都沒報案

新北市蘆洲區今年八月發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友高姓男子朝其汽車連開8槍，事後卻都沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。