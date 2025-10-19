亮刀喬債兼收保護費「不付錢就斷手腳」 5人強盜等罪起訴

邱姓男子在新北淡水某德州撲克賭場欠債3萬元，約出洪、王2人假意還債，實則配合周男等人持刀逼迫洪、王2人「1人丟10萬元」、「否則帶去山上斷手腳」，士林地檢署日前偵結分別依強盜、剝奪他人行動自由等罪嫌起訴，全案審理中。

檢警調查，邱男去年5月間在新北淡水某德州撲克賭場積欠洪男賭債3萬元，邱約出洪假意還債，卻找來周男「處理」債務，待洪男及友人王男抵達淡水區指定民宅後，周男、邱男及其餘同夥便將洪等2人帶入屋內並反鎖。

周男先將一把藍波刀和現金3萬元放在桌上，稱邱男的賭債已還清，隨後恫嚇洪、王2人「你們的手腳值多少錢？」，稱「你們有沒有跟公司（幫派）？不然一人丟10萬元，扣掉桌上3萬元，一人8萬5000元，就當入會費，給了就是自己人，以後有事我們會處理」。

洪、王2人起初未同意付錢，周等人即出手毆打2人臉部，洪心生畏懼，當場轉帳8萬5000元到邱男銀行帳戶中，周男持續恫嚇「若不交錢，就帶去山上斷手斷腳」，王最後也同意到附近農會提款付錢，周便將桌上3萬元現金收回，邱事後則提領10萬元現金給周男同夥。