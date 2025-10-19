菸盒不合規 加熱菸最高罰500萬

衛生福利部長石崇良（右二）、國民健康署署長沈靜芬（右一）及台北市政府衛生局人員，十七日突襲稽查加熱菸販售情況。記者林琮恩／攝影

衛生福利部核准加熱菸在台上市，十七日首家菸商的八款菸草柱產品於連鎖超商上架，但上架不到廿四小時，因菸盒「未標示尼古丁含量」，被要求全面下架。衛福部長石崇良昨指出，業者送審的菸盒包裝有明確標示尼古丁，通路販售版本卻未標示，與送審版本不一致，依法將開罰，最高可罰五百萬元，後續將追究業者責任。

「這擺明就是菸商挑釁政府、漠視法規」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，該菸商送交審核的版本，明確標示尼古丁含量，實際販售卻只在外包裝寫「本產品含有尼古丁與焦油」，明明有合規的版本，最後上市卻用違規版本，擺明是看準政府不敢管，漠視台灣法律。

林清麗表示，衛福部第一時間得知外包裝未依法標示後，立即要求下架，肯定政府的努力，但昨天仍有家長反應可以順利買到加熱菸，店員甚至宣稱「下架是假消息，要買隨時都能買得到」，通路業者形同菸商幫凶，且通路商十七日上架販售違規菸品，依違反菸害防制法第十條規定，可罰一萬到五萬元，全台有幾家超商鋪貨，每家都能開罰。

石崇良表示，加熱菸十七日上架首日即突襲稽查，但稽查超商已無菸盒實體，僅針對展示與廣告方式提醒業者。地方衛生局後續發現菸盒未標示尼古丁含量，並回報中央，依法可開罰一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰，也要求全面下架，待包裝符合規定才能重新上架。

他說，業者送審的菸盒樣本均標示完整、符合法規，才核准上市，但實際販售版本卻未標示尼古丁，衛福部將追查是出廠、配送還是包裝環節出問題，並究責業者。

除要求業者改善標示之外，衛福部也將檢驗產品成分，確認尼古丁含量是否低於每枝一毫克。若結果合乎標準，代表成分合法、健康危害未增加，僅屬標示錯誤。

國民健康署長沈靜芬說，任何違規產品從十八日起就不該出現在通路上，除了要求各縣市衛生局加強稽查，民眾如發現也可向當地衛生局檢舉，由衛生局依法嚴懲，強調「看到就罰」。

至於民眾已經購買的菸品，由於從消費者手上回收相對困難，國健署仍在評估執行細節，決定是否回收。

