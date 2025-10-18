嘉縣六腳棄嬰案將擇期解剖 外籍女看護坦承產子
嘉義縣朴子警分局今天獲報在六腳鄉一處民宅發現嬰兒屍體，警方成立專案小組追查，今天晚間在高鐵嘉義站拘提到一名外籍看護，看護坦承產子，至於遺棄原因待釐清。
警方表示，今天上午10時許接獲報案，稱在六腳鄉更寮村一處民宅發現嬰兒屍體，獲報後立即趕赴處理、成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦。消防人員初步檢視，確認為新生兒屍體，已明顯死亡。
警方說，報案人上午返家探視雙親時，母親轉述所僱用的印尼籍女看護疑似懷孕，而報案人在住家圍牆旁發現一個可疑飼料袋，打開後發現袋內有一具新生兒屍體，隨即報警。
警方擴大追查與訪查相關線索，鎖定這名女看護，今天晚間將其拘提到案。女看護坦承新生兒為她所產下，而詳細遺棄原因尚待釐清；全案訊後依遺棄致死罪移送嘉義地檢署偵辦。
嘉義地檢署說，遺體外觀無外傷，發育狀態似足月產，尚無法確認為活產或死產，將擇期解剖釐清死因。
