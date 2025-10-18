抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 越南移工嘉義高鐵站落網
嘉義縣六腳鄉一處民宅今早出現剛出生的嬰兒遭遺棄，警消人員獲報趕往時，嬰兒已明顯死亡未送醫，疑似生母的印尼移工恰逢休假，坐計程車到高雄找友人後失聯，警方今晚在高鐵嘉義站逮捕她，依涉犯遺棄罪嫌將她帶回詢問，釐清經過及動機。
據了解，棄嬰為剛出生的男性新生兒，身上仍有臍帶，被毛巾包裹著裝在麻布袋，麻布袋滲血出鮮血，男嬰被發現時已明顯死亡未送醫，由葬儀社送至殯儀館，待檢察官相驗，釐清男嬰是死胎或出生後死亡，若出生後死亡生母恐涉犯殺人罪。
縣府社會局表示，目前已聯繫警政家防官確認案情，因為嬰屍尚無法確認生母身分，若確認生母為外籍移工，將聯繫本府勞青處提供移工懷孕工作權益輔導措施，另社會局可媒合資源，協助嬰兒後續喪葬事宜，並追查生母是否有違反兒少福權法情事。
