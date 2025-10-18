快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 越南移工嘉義高鐵站落網

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉一處民宅今早出現剛出生的嬰兒遭遺棄，警消人員獲報趕往時，嬰兒已明顯死亡未送醫，疑似生母的印尼移工恰逢休假，坐計程車到高雄找友人後失聯，警方今晚在高鐵嘉義站逮捕她，依涉犯遺棄罪嫌將她帶回詢問，釐清經過及動機。

據了解，棄嬰為剛出生的男性新生兒，身上仍有臍帶，被毛巾包裹著裝在麻布袋，麻布袋滲血出鮮血，男嬰被發現時已明顯死亡未送醫，由葬儀社送至殯儀館，待檢察官相驗，釐清男嬰是死胎或出生後死亡，若出生後死亡生母恐涉犯殺人罪。

縣府社會局表示，目前已聯繫警政家防官確認案情，因為嬰屍尚無法確認生母身分，若確認生母為外籍移工，將聯繫本府勞青處提供移工懷孕工作權益輔導措施，另社會局可媒合資源，協助嬰兒後續喪葬事宜，並追查生母是否有違反兒少福權法情事。

越南移工生下男嬰後裝在麻布袋丟棄，警方今晚在高鐵嘉義站將她帶回詢問。記者黃于凡／翻攝
越南移工生下男嬰後裝在麻布袋丟棄，警方今晚在高鐵嘉義站將她帶回詢問。記者黃于凡／翻攝
越南移工生下男嬰後裝在麻布袋丟棄，警方今晚在高鐵嘉義站將她帶回詢問。記者黃于凡／翻攝
越南移工生下男嬰後裝在麻布袋丟棄，警方今晚在高鐵嘉義站將她帶回詢問。記者黃于凡／翻攝

死亡 移工 嬰兒 社會局 高鐵

延伸閱讀

偷賣石油給北韓使台灣險受聯合國制裁 掮客逃亡多年落網遭訴

彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

抓到了！台鐵五權站推站員掉鐵軌嫌犯落網 警殺人未遂送辦

臉書應徵車手全台收款 女車手高鐵站落網見警直喊「我會怕」

相關新聞

抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 越南移工嘉義高鐵站落網

嘉義縣六腳鄉一處民宅今早出現剛出生的嬰兒遭遺棄，警消人員獲報趕往時，嬰兒已明顯死亡未送醫，疑似生母的印尼移工恰逢休假，坐...

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 雙方想私了都沒報案

新北市蘆洲區今年八月發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友高姓男子朝其汽車連開8槍，事後卻都沒...

新北試辦學童防身警報器 北市發給小一生

苗栗、台北和台中等地數月來接連發生隨機攻擊事件，家長和學子不安。新北有議員建議市府全面配發學生防身警報器。新北教育局說，...

苗栗隨機殺人案 他護童挨刀「重來仍會挺身」

苗栗市2日發生隨機殺人事件，2國小女童與50歲林姓男子受傷，林男見義勇為遭凶嫌從背後用水果刀刺入傷及內臟，他昨天出院，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。