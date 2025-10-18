快訊

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但嬰兒明顯死亡未送醫，印尼移工搭乘計程車離開後失聯，警方搜尋印尼移工下落。1名長期關懷移工的社工感嘆，「她們遠離家鄉為了生活打拚，卻在最脆弱的時刻無人可求，這不只是法律問題，更是社會的同理心考驗。」

檢警將釐清嬰兒是否為活產及死亡原因，並通知雇主與仲介單位配合調查。由於棄嬰案件涉及刑法「遺棄罪」或「殺嬰罪」，若查證屬實，相關責任將依法究辦。這起事件再次揭露外籍女性移工在台懷孕、未婚生子的現實困境。根據勞動部統計，台灣現有超過70萬名移工，其中女性約3成，印尼與越南籍為主。由於移工多數在嚴格的聘僱制度與中介管理下工作，一旦懷孕，常擔心遭解僱或遣返，不敢就醫或報備。

社福團體指出，不少女性移工在孤立無援的環境下選擇隱瞞懷孕，甚至在宿舍或廁所偷偷生產，若發生意外往往釀成悲劇。根據統計，過去5年全台至少發生

數起外籍女性棄嬰或疑似母殺嬰案件，顯示制度保障與實務落差仍然存在。縣府社會局表示，已介入協助後續安置與跨部門聯繫，並呼籲雇主與仲介勿以懷孕為由解僱或施壓，政府應加強宣導移工產檢與法律援助機制。

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影

抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 越南移工嘉義高鐵站落網

嘉義縣六腳鄉一處民宅今早出現剛出生的嬰兒遭遺棄，警消人員獲報趕往時，嬰兒已明顯死亡未送醫，疑似生母的印尼移工恰逢休假，坐...

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 雙方想私了都沒報案

新北市蘆洲區今年八月發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友高姓男子朝其汽車連開8槍，事後卻都沒...

新北試辦學童防身警報器 北市發給小一生

苗栗、台北和台中等地數月來接連發生隨機攻擊事件，家長和學子不安。新北有議員建議市府全面配發學生防身警報器。新北教育局說，...

苗栗隨機殺人案 他護童挨刀「重來仍會挺身」

苗栗市2日發生隨機殺人事件，2國小女童與50歲林姓男子受傷，林男見義勇為遭凶嫌從背後用水果刀刺入傷及內臟，他昨天出院，縣...

