快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但嬰兒明顯死亡未送醫，後續將由檢察官相驗釐清死因，目前印尼移工搭乘計程車離開後失聯，警方仍在搜尋印尼移工下落。

據鄰居透露，這名印尼移工受雇照顧阿公，很少與鄰居打交道，每月會向雇主請假2、3天，坐車到外縣市找朋友，身形瘦小，看不出來大肚子，用毛巾包著裝在飼料袋丟在屋內，找個都是血，被發現後拿到圍牆邊，現在人跑走不見了，還會虐待阿公，用棉被摀住阿公的頭。

嬰兒身上還有臍帶，印尼移工產後搭乘計程車到外縣市，目前仍在休假期間，下落不明，因涉及遺棄罪嫌，警方循線追查印尼移工行蹤，比對通訊及交通工具找人，先請雇主到派出所製作筆錄，待找到印尼移工釐清案情，嬰兒屍體將交由檢察官相驗釐清死因。

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影

移工 印尼 嬰兒

延伸閱讀

因茶結緣 嘉義與日本佐賀縣締結首個姊妹市

從「沒出息」聽見嘉義回聲 王世堅的歌追尋外公的報人魂

藍營黨魁選戰倒數...嘉義暗潮洶湧 黨工心情複雜只能關心

高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

相關新聞

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 雙方想私了都沒報案

新北市蘆洲區今年八月發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友高姓男子朝其汽車連開8槍，事後卻都沒...

新北試辦學童防身警報器 北市發給小一生

苗栗、台北和台中等地數月來接連發生隨機攻擊事件，家長和學子不安。新北有議員建議市府全面配發學生防身警報器。新北教育局說，...

苗栗隨機殺人案 他護童挨刀「重來仍會挺身」

苗栗市2日發生隨機殺人事件，2國小女童與50歲林姓男子受傷，林男見義勇為遭凶嫌從背後用水果刀刺入傷及內臟，他昨天出院，縣...

史上最大宗！海上走私30億毒品 主謀判13年

新竹地檢署指揮警方、海巡破獲漁船走私毒品案，毒販以人頭購買漁船「滿瑞富號」，再招攬船長、漁工，在東沙群島外海接運以茶葉袋...

刑訴法三讀 強制採尿須檢察官許可

立法院院會昨三讀保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，明定強制採尿須報請檢察官許可後，才能以非侵入採尿作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。