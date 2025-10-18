嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤
嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但嬰兒明顯死亡未送醫，後續將由檢察官相驗釐清死因，目前印尼移工搭乘計程車離開後失聯，警方仍在搜尋印尼移工下落。
據鄰居透露，這名印尼移工受雇照顧阿公，很少與鄰居打交道，每月會向雇主請假2、3天，坐車到外縣市找朋友，身形瘦小，看不出來大肚子，用毛巾包著裝在飼料袋丟在屋內，找個都是血，被發現後拿到圍牆邊，現在人跑走不見了，還會虐待阿公，用棉被摀住阿公的頭。
嬰兒身上還有臍帶，印尼移工產後搭乘計程車到外縣市，目前仍在休假期間，下落不明，因涉及遺棄罪嫌，警方循線追查印尼移工行蹤，比對通訊及交通工具找人，先請雇主到派出所製作筆錄，待找到印尼移工釐清案情，嬰兒屍體將交由檢察官相驗釐清死因。
