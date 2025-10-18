離婚糾紛討不成20萬「分手費」開槍洩憤 雙方想私了都沒報案

新北市蘆洲區今年八月發生因離婚糾紛衍生的槍擊案，男方拒付20萬元「分手費」遭女方朋友高姓男子朝其汽車連開8槍，事後卻都沒人報案，警方2天後循線逮捕高男及同夥鐘姓及吳姓男子，查扣犯案手槍1把及子彈2顆，警詢後依法送辦，新北地檢署日前將高依殺人未遂罪嫌，鐘及吳男則依以非法持有式手槍於公共場所開槍射擊罪嫌起訴。

新北市蘆洲區永安南路高架橋下1處私人停車場今年8月19日下午發生1起因離婚糾紛衍生的槍擊案，檢警調查，起因為住新北市新莊地區的47歲陳男與35歲周女因離婚官司纏訟中，周女索討20萬元分手費遭拒，今年8月18日男女雙方在新店家事法庭調解，便各自撂人助勢，曾在庭外互相遭遇但未起衝突。

19日下午2時許，陳男打算報廢1輛E300舊賓士轎車，與朋友36歲曹男、49歲楊男一起到蘆洲區永安南路某停車場找熟悉車輛報廢的老闆洽談，行蹤被對方掌握。

代表女方的高男隨後帶著38歲鍾男、35歲吳男持械乘車趕抵尋仇，現場因未找到陳男，便拿球棒、開山刀砸賓士車洩憤，高男還掏槍朝賓士車連開8槍，才逃離現場。

現場是國道高架路段旁偏僻地帶，周邊都是違章鐵皮工廠，環境非常吵雜，連續槍響無人報警，雙方各自逃離，被害人陳男欲私了也未報案。