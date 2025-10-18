聽新聞
新北試辦學童防身警報器 北市發給小一生

聯合報／ 記者江婉儀邱書昱／連線報導

新北市今年9月在2所國小試辦防身警報器。示意圖。圖／新北市教育局提供
新北市今年9月在2所國小試辦防身警報器。示意圖。圖／新北市教育局提供

苗栗、台北和台中等地數月來接連發生隨機攻擊事件，家長和學子不安。新北有議員建議市府全面配發學生防身警報器。新北教育局說，若普發給30萬名學生要花6千萬，今年9月已先在2所國小試辦防身警報器、另2校試發哨子，將追蹤使用狀況與可行性。北市則每年持續配發防身警報器給公私立國小一年級新生。

新北市中小學家長協會理事長余定澤說，僅提供防身警報器等消極性工具並不夠，教育學童具備自我保護及求助的基本能力至關重要，例如教學童可就近至便利商店尋求庇護。他也建議將巡守時間、範圍擴大，涵蓋學童上下學時段和路段，形成緊密的社區聯防機制。

市議員黃桂蘭說，苗栗隨機殺人事件的嫌疑人10年前就有類似行為，她認為孩童身上若有防身警報器，可達嚇阻、防範作用，萬一有狀況能及時讓周邊民眾發現。

教育局表示，防身警報器確能提升學童人身安全，但考量警報器後續維護管理成本，且全國各縣市尚無明確具成效案例，新北目前審慎評估，114學年度第1學期選定2所國小試辦防身警報器、另2所試辦哨子，蒐集實際使用數據與親師生回饋，作為後續是否普發的依據。

北市教育局每年持續配發防身警報器給一年級新生，配合安全教育實施計畫，提升學生自我防護意識，同時結合學校、家長、社區及警政聯防力量，營造安全的環境。

