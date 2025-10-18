聽新聞
苗栗隨機殺人案 他護童挨刀「重來仍會挺身」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗隨機殺人案件見義勇為遭刺傷的林姓男子（左三）經治療後昨天出院；醫師送上林最喜愛的籃球，還相約日後來一場鬥牛賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗隨機殺人案件見義勇為遭刺傷的林姓男子（左三）經治療後昨天出院；醫師送上林最喜愛的籃球，還相約日後來一場鬥牛賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗市2日發生隨機殺人事件，2國小女童與50歲林姓男子受傷，林男見義勇為遭凶嫌從背後用水果刀刺入傷及內臟，他昨天出院，縣府頒感謝狀表揚。林男是鐵工，他說自己只是做應該做的事，他有2個女兒，如果事情重來，仍會選擇保護女童。

邱姓男子持刀隨機殺人，當時教會課後班的黃姓女老師帶學童經過，2女童遭砍傷，原本邱男持刀挾持丁姓女童，黃老師刀口下把女童拉出來；林男當時騎機車到超商繳費，2女童求救，他趕緊報警並護住女童，但背部遭捅了一刀。

大千綜合醫院一般外科醫師林柏任表示，林先生到院時，急診醫師評估胸腹交界處有8公分傷口、背部6公分傷口，加上右側大量血胸，除緊急插胸管引流外，已下班回到台中的胸腔外科醫師楊絡勝趕回醫院，共同開刀查出肺部、肝臟、橫隔膜的出血點，成功止血並縫合傷口。

醫師表示，患者手術隔天就移除呼吸器，5天後轉一般病房，他到院時傷勢嚴重，恢復狀況良好，但至少需休養半年，不能搬提重物及高強度運動，未來後遺症機會低。

林男說，事發當下只是做了應做的事，謝謝各界關心與加油集氣，給他很大鼓勵；身體狀況恢復良好，最大心願是回歸正常生活，並重拾他熱愛的運動。

副縣長邱俐俐說，感謝他挺身而出，守護孩童與社會安全，展現人性光輝與社會正義力量。縣府表示，事發後勾稽毒品高風險人口共31人，其中4人失聯，警方已找到2人，並將失聯警政協尋期間從3個月縮短至2個月，避免協尋空檔發生潛在風險。

縣長鍾東錦事後關注社工師在高風險者家訪的人身安全，要求必須有警員陪同。

苗栗市 隨機殺人事件

