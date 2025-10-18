刑訴法三讀 強制採尿須檢察官許可

保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，立院三讀通過。圖／聯合報系資料照片

立法院院會昨三讀保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，明定強制採尿須報請檢察官許可後，才能以非侵入採尿作為犯罪證據，同時一併通過國民黨立委提出的「刑事訴訟法」一一六條之二修正案，法院有權主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告的護照或是相關旅行文件。

憲法法庭二○二二年判決刑事訴訟法強制採尿規定違憲，二年內失效。為符合憲法法庭判決意旨，並完善檢察事務官、司法警察（官）調查及蒐證的必要處分所應踐行的正當法律程序，立院昨完成修法，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官許可為原則，並增訂逕行採取處分的事後審查程序。若遇為有效保全證據的急迫情況可先採尿，但應於採取後廿四小時內報請檢方許可，檢方不准就得撤銷。

為保障受採取人權益，三讀條文增訂，對於檢察事務官、司法警察（官）逕行採取處分的救濟程序，明定受採取人如果有不服，得向該管法院聲請撤銷，聲請期間為十日，自採取尿液當天起算。而法院不得以已執行終結而無實益為由駁回。

近年棄保潛逃事件層出不窮，其中超過八千名通緝犯有出境紀錄，大多持既有護照搭機出國。而依目前法律規定，為防止被告逃匿的措施，包括命其定期向法院、檢察署或指定機關報到、接受科技監控、不得離開住居所，以及交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件等，但仍有許多通緝犯持既有護照潛逃。

刑事局統計，目前有超過八萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者逾八千人，對我國司法威信和社會治安造成威脅；但現行規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件給被告，以致被告仍可以在不用向主管機關申請下，持既有的護照、旅行文件出境。

為填補此一漏洞，昨天立法院三讀條文賦予法院有主動通知主管機關，有註銷逃逸被告護照、旅行文件的權利。