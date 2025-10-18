聽新聞
史上最大宗！海上走私30億毒品 主謀判13年

聯合報／ 記者郭政芬曾健祐／連線報導

新竹地檢署指揮警方、海巡破獲漁船走私毒品案，毒販以人頭購買漁船「滿瑞富號」，再招攬船長、漁工，在東沙群島外海接運以茶葉袋包裝的一千六百多公斤Ｋ他命、廿二點五公斤安非他命，市價逾卅億元，號稱史上最大宗海上毒品走私案；新竹地院依毒品罪判首謀陳志忠十三年，幕後金主陳財勝潛逃出境，發布通緝。

同案船長陳俊雄判十年，漁船登記所有人周宏淦判五年四月，印尼籍漁工蘇亨利、大西各判五年二月。

起訴指出，陳財勝今年三月以二百萬購買滿瑞富號，先付訂金一百萬元，並找周宏淦當人頭，聲稱可給五十萬酬勞，尾款也是由周宏淦向漁會貸款，事成獲取十八萬報酬；另招攬陳俊雄擔任船長，留用印尼籍漁工蘇亨利、大西負責出海取貨。

三月廿一日清晨，滿瑞富號自基隆八斗子漁港起航運毒，廿五日在東沙群島外海與不明船隻接觸，吊掛運送以茶葉袋包裝的Ｋ他命一五一四包及安非他命廿包。漁船返航時，海巡署在公海登檢，當場查獲一點六噸毒品，拘提陳姓男子等人到案。

另外，台中檢警破獲陳姓男子為首的製毒工廠，嫌犯在彰化線西設製毒廠，檢警六月搜索時，當場查獲陳男等五人正在製毒，全數聲押獲准；總計查獲成品、半成品一七五六公斤，市價逾十五億元，檢方依製毒罪起訴五人。

起訴指出，綽號「飛哥」的男子提供資金、毒品原料，由陳男今年五月在彰化縣線西鄉租廠房、購買製毒用具；陳男以每月五萬元代價，雇用徐姓、楊姓、謝姓及林姓等四人，拿半成品（俗稱Ｋ粉）、酒精及相關化學物加熱，煉製Ｋ他命。

