影／苗栗隨機殺人…鐵工護童遭捅今出院 妻女曝還有無名球棒英雄

苗栗10月2日發生隨機殺人案，林姓男子見義勇為背後被捅傷及內臟，外傳他拿球棒與歹徒搏鬥。他今出院時妻女還原現場，持球棒的是另名不知名的路人，見狀要拿球棒保護受攻擊的學童，但後來嫌犯不知去向，這名球棒路人也離去。

隨機殺人案震驚民風純樸的苗栗，遭砍傷的丁姓女童轉院至中國醫藥大學附屬醫院救治，經手術治療後，已在上周出院；遭割傷的徐姓女童送往衛福部苗栗醫院縫合傷口，隔天也出院。

林姓男子擔任鐵工，受傷後在大千綜合醫院接受治療半個月，今天出院，院方上午11點為他辦理歡送儀式。林姓男子上午11點多由妻子攙扶走出病房，縣府及相關單位人員都熱情鼓掌，為他加油打氣，他也對各界的支持肯定、關心表達深深謝意。

他的妻子及次女還原現場狀況，當天林男騎機車要去超商繳費，但停好機車就見到2名女童跑來向他求救，其中徐姓女童身上流血，他立刻報警並擋住2名女童，不料凶嫌卻趁此刻從林男背後捅刀，傷勢嚴重；現場持球棒的另有其人，也是看到學童受攻擊，挺身而出想保護孩子。