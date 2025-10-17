影／苗栗隨機殺人…鐵工護童遭捅今出院 妻女曝還有無名球棒英雄

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗10月2日發生隨機殺人案，林姓男子見義勇為背後被捅傷及內臟，外傳他拿球棒與歹徒搏鬥。他今出院時妻女還原現場，持球棒的是另名不知名的路人，見狀要拿球棒保護受攻擊的學童，但後來嫌犯不知去向，這名球棒路人也離去。

隨機殺人案震驚民風純樸的苗栗，遭砍傷的丁姓女童轉院至中國醫藥大學附屬醫院救治，經手術治療後，已在上周出院；遭割傷的徐姓女童送往衛福部苗栗醫院縫合傷口，隔天也出院。

林姓男子擔任鐵工，受傷後在大千綜合醫院接受治療半個月，今天出院，院方上午11點為他辦理歡送儀式。林姓男子上午11點多由妻子攙扶走出病房，縣府及相關單位人員都熱情鼓掌，為他加油打氣，他也對各界的支持肯定、關心表達深深謝意。

他的妻子及次女還原現場狀況，當天林男騎機車要去超商繳費，但停好機車就見到2名女童跑來向他求救，其中徐姓女童身上流血，他立刻報警並擋住2名女童，不料凶嫌卻趁此刻從林男背後捅刀，傷勢嚴重；現場持球棒的另有其人，也是看到學童受攻擊，挺身而出想保護孩子。

當時教會課後班的黃姓女老師，見凶嫌用水果刀扺住丁姓女童脖子時，果斷上前將女童硬扯拉向街道對面的里長家求救，女童家長對黃老師奮不顧身的保護女兒十分感激，強調「如果不是黃老師及時拉回女兒，女兒可能早已遭遇不測」。縣府預定10月23日表揚黃姓女老師，對她臨危時刻拚命保護學童的作為表達敬意。

苗栗市10月2日發生隨機殺人事件，林姓男子（中）當天在案發現場的超商外，見義勇為護住2名上前求救的女童，不料遭凶嫌從他背後狠狠刺了一刀並穿透身體，在醫院救治半個月後，今天出院，院方為他辦歡送儀式，林妻（右）與次女（左 ）陪同現身。記者胡蓬生／攝影
苗栗市10月2日發生隨機殺人事件，林姓男子（中）當天在案發現場的超商外，見義勇為護住2名上前求救的女童，不料遭凶嫌從他背後狠狠刺了一刀並穿透身體，在醫院救治半個月後，今天出院，院方為他辦歡送儀式，林妻（右）與次女（左 ）陪同現身。記者胡蓬生／攝影
苗栗市10月2日發生隨機殺人事件，林姓男子當天在案發現場的超商外，見義勇為護住2名上前求救的女童，不料遭凶嫌從他背後狠狠刺了一刀並穿透身體，在醫院救治半個月後，今天出院，院方為他辦歡送儀式，他在妻子攙扶下走出病房。記者胡蓬生／攝影
苗栗市10月2日發生隨機殺人事件，林姓男子當天在案發現場的超商外，見義勇為護住2名上前求救的女童，不料遭凶嫌從他背後狠狠刺了一刀並穿透身體，在醫院救治半個月後，今天出院，院方為他辦歡送儀式，他在妻子攙扶下走出病房。記者胡蓬生／攝影

