影／通緝犯開車逃不到3分鐘…狹路相逢怒衝撞 北市警掏槍逮人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

謝姓男子日前開車載女友行經台北市保安警察大隊路檢點，起初假意配合攔查，卻趁隙踩油門逃逸，警方見狀以尾隨方式應對，不到3分鐘，果然路檢點2公里外的轉彎處跟謝男「狹路相逢」。謝男不甘心被抓一度開車衝撞，員警立刻掏槍喝斥，逮捕發現他是詐欺通緝犯，警詢後依妨害公務罪嫌送辦。通緝部分解送歸案。

保大警方11日早上10點多在文山區老泉街、一壽橋頭處執行路檢，攔查一輛汽車時對方起初假意配合，卻突然加速逃逸，帶隊歐姓小隊長認定可疑跟同事迅速上警車，以尾隨方式巡查。

員警從老泉街一路查緝，原本要轉彎去其他處查看，謝男（32歲）疑似認定員警已經走了，掉頭回原路，沒想到直接跟警車「狹路相逢」。

謝男發現「警車就在前面」立刻倒車，員警則順著往前開，鳴笛、開警燈進一步攔查，謝男突然加速衝撞警車，釀警車車頭引擎蓋被撞凹，員警立刻掏槍喝斥下車，謝男才乖乖就範。

謝男供稱自知身背通緝，很怕被抓到要進去關所以逃逸，員警一查身分，確認他是被台中地院發布的詐欺通緝犯，警詢後依妨害公務罪嫌移送法辦。通緝部分則解送歸案。

台北市保大員警掏槍喝斥通緝犯下車。記者翁至成／翻攝
