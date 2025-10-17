快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車傳動軸走私600公斤市價10億K他命 收貨、監控兩男判重刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署去年12月指揮海關及警調在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命，瓦解幕後集團，基隆地院日前將收貨王男、監控鍾男依毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪分別判6年、10年徒刑。

判決指出，去年12月關務署基隆關在貨櫃通關時察覺有異，基檢接獲情資後指出航基站等單位偵辦，查出販毒集團將總重598.59公斤的K他命夾藏於36根圓形筒狀汽車零件掩人耳目，後來再裝入20呎貨櫃，佯裝汽車零件進口，企圖自比利時將大量毒品以貨櫃海運方式走私入台。

檢調發動二波搜索，先逮到收貨王男（31歲），再追出幕後監控運毒鍾男（30歲），今年4月檢方將王、鍾依涉犯毒品危害防制條例、違反懲治走私條例私運管制物品進口等罪提起公訴。

判決表示，檢調追查，逮到收貨人與鍾姓幕後操盤手，將毒品全部攔獲扣案。王男供稱受在逃綽號「香港仔」的男子指揮，在台租倉庫辦理相關報關程序；鍾男則到收貨現場負責監控把風，兩人觸犯運輸第3級毒品罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝
汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝
汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝
汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝
汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝
汽車傳動軸走私600公斤、10億K他命，收貨、策畫兩男判重刑。記者游明煌／翻攝

毒品 基隆 監控

延伸閱讀

美續施壓 B-52、黑鷹飛委內瑞拉外海 官員：逼馬杜洛下台

台男泰國出事！毛衣暗藏8隻保育動物涉走私 曼谷機場遭活逮

幫領大陸走私來台毒品「喵喵」原料 男為2萬元報酬下場慘了

英國破獲跨國手機盜賣集團 一年4萬支手機走私中國

相關新聞

影／通緝犯開車逃不到3分鐘…狹路相逢怒衝撞 北市警掏槍逮人

謝姓男子日前開車載女友行經台北市保安警察大隊路檢點，起初假意配合攔查，卻趁隙踩油門逃逸，警方見狀以尾隨方式應對，不到3分...

汽車傳動軸走私600公斤市價10億K他命 收貨、監控兩男判重刑

基隆地檢署去年12月指揮海關及警調在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億...

市價30億！新竹外海史上最大宗毒品走私案 主謀重判13年

男子陳財勝、陳志忠共謀私運毒品購得「滿瑞富號」漁船，並以50萬元利誘周宏淦充當人頭登記，招攬陳俊雄任船長，搭載印尼籍漁工...

影／5男躲彰化線西鄉工業區猛製K毒 扣案1756公斤市值破15億

台中檢警破獲陳姓男子為首製毒工廠，其藏身彰化線西鄉工業區，利用周邊塑膠、機械廠飄散化工氣味掩護製造大量K他命，檢警6月搜...

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

台中市霧峰區16日下午發生喋血案，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，竟衝過去持刀猛刺70歲陳姓婦人，一旁70歲施姓...

京華城案柯文哲Excel檔解讀各異 律批檢編造情節

台北地方法院審理京華城案，昨傳勤業眾信會計師事務所會計師范有偉與沈慶京的徐姓友人作證，釐清檢方引用在柯家查扣硬碟中Exc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。