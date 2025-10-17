汽車傳動軸走私600公斤市價10億K他命 收貨、監控兩男判重刑

基隆地檢署去年12月指揮海關及警調在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命，瓦解幕後集團，基隆地院日前將收貨王男、監控鍾男依毒品危害防制條例運輸第三級毒品罪分別判6年、10年徒刑。

判決指出，去年12月關務署基隆關在貨櫃通關時察覺有異，基檢接獲情資後指出航基站等單位偵辦，查出販毒集團將總重598.59公斤的K他命夾藏於36根圓形筒狀汽車零件掩人耳目，後來再裝入20呎貨櫃，佯裝汽車零件進口，企圖自比利時將大量毒品以貨櫃海運方式走私入台。

檢調發動二波搜索，先逮到收貨王男（31歲），再追出幕後監控運毒鍾男（30歲），今年4月檢方將王、鍾依涉犯毒品危害防制條例、違反懲治走私條例私運管制物品進口等罪提起公訴。

判決表示，檢調追查，逮到收貨人與鍾姓幕後操盤手，將毒品全部攔獲扣案。王男供稱受在逃綽號「香港仔」的男子指揮，在台租倉庫辦理相關報關程序；鍾男則到收貨現場負責監控把風，兩人觸犯運輸第3級毒品罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885