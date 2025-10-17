快訊

市價30億！新竹外海史上最大宗毒品走私案 主謀重判13年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

男子陳財勝、陳志忠共謀私運毒品購得「滿瑞富號」漁船，並以50萬元利誘周宏淦充當人頭登記，招攬陳俊雄任船長，搭載印尼籍漁工蘇亨利、大西出海，至東沙島外海接運以茶葉袋包裝的愷他命1625.8公斤、甲基安非他命22.5公斤共52袋，市值逾30億，返台時遭查獲。新竹地院依毒品罪判首謀陳志忠13年、陳俊雄10年、周宏淦5年4月，蘇亨利、大西各5年2月，主謀之一陳財勝已出境遭通緝。

判決書指出，今年3月間，陳志忠透過Line向代書簡豐堅洽詢滿瑞富號漁船購買事宜，雙方以200萬成交。陳財勝為掩飾身分，以50萬酬勞找周宏淦充當人頭登記名義人，並由周向基隆漁會申貸支付尾款。3月7日3人完成船舶移轉手續，陳財勝當場付訂金100萬、尾款以貸款支付，事後再給周宏淦18萬報酬。

隨後，陳財勝招攬陳俊雄擔任船長，並留用印尼籍漁工蘇亨利與大西負責出海準備。3月20日更換引擎與安裝北斗衛星設備後，翌日清晨，滿瑞富號自基隆八斗子漁港啟航，展開運毒行動。

陳財勝及陳志忠至基隆八斗子漁港為滿瑞富號漁船加油，並要蘇亨利、大西交出手機內SIM卡，各給1500元要求2人不要走漏消息，也不要告訴仲介。

今年3月25日夜間，滿瑞富號於東沙島外海與不明船隻接觸，吊掛運送以茶葉袋包裝的愷他命1514包（毛重1625.8公斤）及甲基安非他命20包（毛重22.5公斤），共52袋毒品。航行北返途中，3月28日中午遭海巡署新竹艦於公海登檢查獲，3人企圖將毒品搬入底艙掩藏未果。事後，滿瑞富號被押返南寮漁港，船上與涉案人員均遭扣押及拘提，並陸續查扣相關證物。

法官審酌，遭查獲的第二級毒品甲基安非他命毛重約22.5公斤，第三級毒品愷他命毛重更高達1625.8公斤，市場總價值高達30億餘元，若流入國際社會，施用者容易上癮而戒除不易，造成家庭破碎，足以腐蝕民心國基，斲喪民族生機，危害至深且鉅，所犯情節與惡性均堪稱重大。新竹地方法院判處陳志忠有期徒刑13年、陳俊雄10年、周宏淦5年4個月、蘇亨利和大西各5年2個月、陳財勝已出境通緝中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海巡署在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，是史上最大宗Ｋ毒走私案。圖／讀者提供
海巡署在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，是史上最大宗Ｋ毒走私案。圖／讀者提供

市價30億！新竹外海史上最大宗毒品走私案 主謀重判13年

