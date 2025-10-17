影／5男躲彰化線西鄉工業區猛製K毒 扣案1756公斤市值破15億

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中檢警破獲陳姓男子為首製毒工廠，其藏身彰化線西鄉工業區，利用周邊塑膠、機械廠飄散化工氣味掩護製造大量K他命，檢警6月搜索當場抓到陳等5人正忙著製毒，全數聲押獲准，警方估計查扣成品、半成品1756公斤市價高達15億元，檢方偵結依製毒罪嫌起訴5人。

刑事局偵六大隊第二隊表示，陳男等人深知製毒會散發化工異味，為避免周圍居民察覺，刻意選在彰化縣線西鄉工廠林立一帶，想利用相鄰的塑膠、機械工廠溢散化學物品氣味的「地利優勢」，於周邊承租1處室內近500坪的鐵皮廠房。

刑事局統計，依目前市價K他命末端價1公克約1300至1600元，本案查扣成品、半成品估計市價高達15億元。

全案經台中地檢署檢察官陳東泰指揮，查出身分不詳綽號「飛哥」男子提供資金，由陳男（35歲）今年5月起在彰化縣線西鄉租廠房、購買用具製毒，並由「飛哥」提供原料。

檢方起訴指出，陳男6月11日起以每月5萬元酬勞，雇用徐姓（25歲）、楊姓（23歲）、謝姓（36歲）及林姓（23歲）等4人為員工，一同拿半成品（俗稱K粉）、酒精及相關化學物加熱，最後製成第三級毒品K他命。

檢警今年6月19日持搜索票，當場抓到陳等5人正忙著製毒，並查扣K他命成品628公斤、半成品1228公斤，還製毒用化工原料、工具等證物。

檢方當時就對陳等5人全部聲押獲准，另檢察官也考量本件扣案毒品數量龐大，屬於易生危險、不便保管之物，在偵結前先依檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，職權核發命令取樣後銷燬，減少毒品保管風險。

檢方偵結依製造第3級毒品罪嫌起訴陳等5人，該罪法定刑為7年以上徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

