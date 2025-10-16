台中霧峰血案...嫌隔壁電視吵猛刺釀命危 恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

台中市霧峰區16日下午發生喋血案，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，竟衝過去持刀猛刺70歲陳姓婦人，一旁70歲施姓鄰居前往勸架遭砍中左胸命為搶救中；檢方指出，林2023年同樣持刀刺傷鄰居這次又再犯，以依殺人未遂等罪將他向法院聲請羈押。

台中地檢表示，林男16日下午1點50分在霧峰區住處前，因噪音問題與鄰居陳姓老婦、施姓老翁爭執，林持水果刀刺殺2人顏面、頸部及胸部， 警方到場將林男依現行犯逮捕。

中檢說，警方晚間將林男移送，由內勤檢察官潘曉琪複訊，並有根據被害人、目擊證人指證，及監視錄影畫面、被害人 診斷證明，還有1把扣案水果刀等證物。