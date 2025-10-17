聽新聞
0:00 / 0:00

收陸資參選 民眾黨前黨工馬治薇判2年8月

聯合報／ 記者王宏舜張曼蘋／台北報導

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，涉與受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以我國政府組織人員資料、政治輿情等情報，換取對方及其所屬境外敵對勢力的資助。台灣高等法院昨依反滲透法判馬治薇二年八月徒刑，沒收不法所得。

民進黨昨天表示，馬治薇收受中資遭判刑，而民眾黨主席黃國昌曾替馬治薇拍推薦影片。民眾黨發言人張彤反駁，黨從未提名馬治薇參選，民進黨抹黑不成，又來抹紅，實在可悲。

桃園地檢署起訴指出，馬治薇二○二三年四月至十一月止，接受「冰姐」、「阿浩」所屬基金會提供往來大陸機票、食宿，並陸續提供某科技廠設備圖紙、調查局及國家安全局人員資訊給兩人，換取對岸資助她參與第十一屆立委桃園市第一選區競選活動。桃園地院僅認馬女傳送載有各部會、黨團聯絡人資料名冊，將個資外洩至對岸，依個資法判她八月徒刑，沒收美金及泰達幣。

馬和桃檢皆上訴，她的律師主張中華民國還沒修法前，不應將大陸視為「境外敵對勢力」。辯稱無從證明冰姐、阿浩是境外敵對勢力滲透來源，且他們提供的資金是供「個人日常生活所需」。

高院不信，認定她犯反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」、個人資料保護法「非公務機關非法蒐集及利用個人資料罪」，從重以前者論處。

高院認為馬治薇受中共滲透成為在地協力者，如當選將握制訂、修正法律的公器，並掌握質詢行政首長權力，若仍依中共指示行事以換取金錢資助，恐不當使用立委職權而破壞自由民主憲政。

民眾黨 民進黨 馬治薇 中資 反滲透法 黃國昌 桃園地檢署

延伸閱讀

遭批黨工收陸資參選 民眾黨指從未提名馬治薇：民進黨實在可悲

賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選

馬治薇判2年8月理由出爐 高院憂「若選上立委仍聽命中共」

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

相關新聞

嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男租客疑因鄰居電視聲太大聲，衝到隔壁70歲陳姓婦人住處，涉嫌猛砍陳女，聞訊來當...

北車性侵影像外流傳播 石崇良：查明嚴懲

北車日前發生通緝犯性侵女子案，有媒體事後播出疑為民眾錄下案發情況、揭露加害人與被害人關係、被害女子國籍等資訊；衛福部長石...

收陸資參選 民眾黨前黨工馬治薇判2年8月

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，涉與受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以...

北車性侵案！立委籲設軌道警察局 警政署長允研議

台北車站發生通緝犯性侵女子案，警政署長張榮興昨表示，事發後鐵路警察局跟台鐵站方、保全人員都加強勤務規畫、見警率，還有守望...

京華城案柯文哲Excel檔解讀各異 律批檢編造情節

台北地方法院審理京華城案，昨傳勤業眾信會計師事務所會計師范有偉與沈慶京的徐姓友人作證，釐清檢方引用在柯家查扣硬碟中Exc...

質詢涉騷擾、恐嚇證人 北院裁定應曉薇加保500萬

台北市議員應曉薇涉京華城案被羈押禁見一年，上月三千萬元交保，她本月在議會質詢時疑騷擾、恐嚇市府公務員；台北地方法院昨傳喚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。