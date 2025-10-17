聽新聞
質詢涉騷擾、恐嚇證人 北院裁定應曉薇加保500萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北市議員應曉薇（右）涉京華城案以三千萬元交保，本月在議會質詢時疑騷擾、恐嚇市府公務員，法院認為確實違反規定，昨裁定她加保五百萬元。記者蘇健忠／攝影
台北市議員應曉薇（右）涉京華城案以三千萬元交保，本月在議會質詢時疑騷擾、恐嚇市府公務員，法院認為確實違反規定，昨裁定她加保五百萬元。記者蘇健忠／攝影

台北市議員應曉薇京華城案被羈押禁見一年，上月三千萬元交保，她本月在議會質詢時疑騷擾、恐嚇市府公務員；台北地方法院昨傳喚她出庭說明，應否認施壓公務員，承諾未來不再質詢都市發展局業務，合議庭裁定加保五百萬元。

法院今年九月裁定應曉薇以三千萬元交保停止羈押，限制住居與限制出境、出海外，要佩戴電子腳鐶並持個案手機，不得與同案被告、尚未詰問的證人有接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

應曉薇本月九日在議會質詢台北市長蔣萬安說，「請你好好整頓都發局，好好整頓政風室，不要讓政風處被我們嘲笑，跟把風處一樣」，檢察官於是遞狀建議合議庭再審視她有無羈押必要。

檢察官開庭說，應曉薇在法庭外利用質詢機會騷擾、恐嚇同案被告與證人，並稱今年五月當庭提供證據的都委會前執行秘書劉秀玲「作賊心虛」，應沒有遵守規定，法院不該允許她利用職權修理公務員。

應曉薇說，上周她質詢重點是在「興隆國宅」與「青少年輕生」議題，因為後來的質詢讓法官加開一庭感到抱歉，她對公務員、證人沒有惡意，以後會虛心改進，更小心發言，保證不再對都發局等局處人員質詢。

審判長說，應曉薇的質詢確實違反規定，我國二審是續審制，一審詰問過的證人可能二審時再作證，應的質詢影響證人證詞，有勾串之虞；審判長說，經檢方、應陳述意見，沒有重行羈押必要，但為確保後續不再發生，應要再以個人名義加保五百萬元。

