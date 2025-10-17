北車性侵影像外流傳播 石崇良：查明嚴懲

北車日前發生通緝犯性侵女子案，有媒體事後播出疑為民眾錄下案發情況、揭露加害人與被害人關係、被害女子國籍等資訊；衛福部長石崇良昨表示，依性侵害防治法，任何人都不得以任何方式揭露性侵案件被害人資訊，避免二次傷害，已請地方政府依法查明並嚴懲。

石崇良表示，拍攝影片已經違法，何況上架、傳播，業者一定要將影片下架，也呼籲民眾不論是以任何管道取得該影片，都不可再行散布。對於性影像外流事件，台北地檢署表示，如發現涉有不法，將依法偵辦。

針對有媒體取得案發當下錄影，並公開播報，影片一度被轉載於社群網路平台；衛福部保護司表示，性影像處理中心昨天共接獲民眾檢舉十四件，第一時間已通知媒體及網路平台業者，均已依規定完成移除、下架。依規定，媒體與網路平台業者應於廿四小時內移除相關影片，並由地方政府行政處分。

衛福部保護司說，依性侵害防治法規定，媒體不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資識別身分之資訊，違反者可由主管機關處六至六十萬元，並令其限期改善，屆期未改得按次處罰，最重可對業者採取「封網」措施，呼籲民眾請勿下載、重製、轉傳、分享相關性影片。