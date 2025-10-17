京華城案柯文哲Excel檔解讀各異 律批檢編造情節

台北地方法院審理京華城案，昨傳勤業眾信會計師事務所會計師范有偉與沈慶京的徐姓友人作證，釐清檢方引用在柯家查扣硬碟中Excel檔的相關記載，結果兩人在律師詰問下的說明，都與檢方起訴的論述不同，律師當庭批檢方在沒有任何事實的情況下，編造情節，入人於罪。

檢方在偵辦期間，有關柯文哲硬碟中Excel資料如何流入特定媒體高層的疑雲未解，昨天沈慶京的律師聲請傳喚的兩個證人，在法庭上說辭又都與檢方起訴的一句有所出入。

北檢起訴沈慶京以一千五百萬行賄柯文哲，其中一大證據是Excel檔中寫著小沈、一五○○。起訴書中也以同樣檔案中出現：「姓名范有偉」、「數字500」、「經理人蔡明興」等，檢方因此起訴稱范交給柯文哲五百萬，還暗示是富邦金控董事長蔡明興的錢。

不過，昨天在律師徐履冰提示檢方兩次偵訊筆錄連番詢問下，范證稱自掏腰包支持民眾黨前主席柯文哲五百萬元，捐款與富邦金控董事長蔡明興無關。

范有偉說，他是柯「忠誠」朋友，曾捐款給國民黨、民眾黨。他因在商界的朋友有藍有綠，在柯文哲當台北市長期間，自己從不提與柯有私交。

范有偉也證稱，檢方偵查期間，有媒體曝光蔡明興名字，蔡很生氣打電話罵他「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」偵訊時他沒注意到證據Excel檔有「經理人蔡明興」，後來有媒體報導指他暗示捐款人是蔡明興，他請律師遞陳報狀否認。不過，檢方在起訴書中並未採用范的說法。

范說，不用懷疑他有沒有五百萬元，他平常就會領現金放在家，家中有保險櫃，隨時有不少錢；范說，五百萬元對一些人算多，「我們是隨時可拿出來，隨時可調得到的」。

此外，檢方起訴指控沈慶京在二○二二年九月廿日到同年十月十七日，密集提領一千六百萬元，後來在不確定的時間、地點交給柯文哲一千五百萬。但昨天的徐姓證人證稱，在檢方指控沈領錢行賄的期間，曾還他兩百五十萬元。沈的律師以此駁斥檢方的指控，強調如果以沈那段時間所提領的金額，扣掉還給其他人的錢，根本剩不到一千五百萬元，批檢方自行編造情節，入人於罪。

檢方說，范有偉證稱確實交付五百萬元給柯，陳述與柯工作簿帳冊記載相符，且范有偉與蔡明興關係有脈絡可循，范與蔡的事只有柯知道，可證明工作簿的製作人是柯。