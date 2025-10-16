「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

快訊

中央社／ 台北16日電

美國財政部對柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台灣檢警已著手調查，據初查未有台灣人受害，細節仍需釐清。

台北地檢署昨天指出已主動分案偵辦，案由為違反洗錢防制法等，因是跨境案件，由檢察官視案情需要是否請求司法互助。

至於針對此案是否有台灣被害人部分，北檢及調查局今天均表示仍在瞭解。

刑事局以文字回應，此案是美國司法部及財政部單方制裁作為，未獲美方執法單位請求協處；有關報載涉台灣公司部分，將向美方洽查相關資訊，若國人涉案或違反法令從事不法活動，將依法偵處。

據了解，北檢將結合刑事局及調查局各自專業，通力合作偵辦此案，此外，檢警調初步掌握，台灣地區僅是此洗錢詐騙集團的其中一環，針對此家公司在台灣相關金流及流向，因牽涉到國外，需洽請美方駐台代表協助調閱資料，且經初查，目前未有台灣民眾受害，但細節仍待調查釐清。

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，14日對以柬埔寨為基地的大規模跨國犯罪網絡宣布制裁；其中，出身中國福建的此集團犯罪首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上。

英國政府14日針對與陳志有關的個人和實體發布制裁，總計6名個人和6項實體入列。美國政府制裁名單多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體。

依美方起訴書，陳志有多個國籍包含柬埔寨，且曾在新加坡、台灣、英國居住。美國司法部14日新聞稿提到，陳志為英國和柬埔寨國民。不過，英國政府制裁資料庫未註記陳志具有英國籍。

中央社15日向英國官方查證，陳志不具英國籍。美國司法部已自新聞稿移除英國國民UK national一詞。據了解，陳志確實曾在台灣居住，且出入台灣至少10次。

美國財政部對柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。詐騙園區示意圖／AI生成
英國 美國 美方 柬埔寨 國籍 詐騙集團

